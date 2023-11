El Gobierno progresista futuro

Sánchez ha anunciado, no faltaría más, que formará un Gobierno progresista. ¡Sospechoso y manipulador anuncio! Si, por fin, Puigdemont se lo consiente, seguro que hará todo lo contrario. Ya lo hemos verificado en reiteradas ocasiones. No se va a rodear, precisamente, de demócratas. «Creer confiadamente en el progreso, ha dicho uno de los más preclaros pensadores europeos, es hoy día ridículo» (Claudio Magris). ¡Pura e indecente engañifa sólo apta para ingenuos, envidiosos y vengativos! No olvidemos jamás nuestra historia. Debajo de las apariencias y en el primer cuarto del siglo XXI, seguimos escondiendo un «alma fea, esclava de los siete pecados capitales» (Antonio Machado).

¡Qué pena! No lo queremos admitir. Raramente se alude en las tertulias o en la barra del bar a lo que nos está sucediendo. Pocos, muy pocos, nos sentimos responsables. Y, sin embargo, es el fruto maduro de la sociedad que, entre todos, hemos construido. Desde el primer momento de la Transición, se venía venir. Preferimos mirar para otro lado. Presenciamos, incrédulos, el caminar acelerado hacia el precipicio. Pero, callamos y no nos rebelamos. No se llegará a tanto, decíamos. Toleramos, en silencio cómplice, populismos de derechas y de izquierdas así como un estado de mentira permanente. Propiciamos, entre otras cosas, la desigualdad entre españoles a cambio del poder. Esto es, dimos por buena una manifiesta corrupción. Dejamos que se corrompiese la convivencia ciudadana al enredarnos entre las zarzas de querellas del pasado, no olvidadas del todo, idóneas para la división y el enfrentamiento. Y, para rematar tanto entuerto, no acabamos de rechazar la nueva censura que, proveniente del vokismo populista, intenta laminar la libertad de expresión. Pero, oh contradicción, no hemos querido enterarnos y hacer lo necesario para modificar el rumbo. Ahora mismo, todavía seguimos apoyando con nuestro voto tan lamentable y suicida este estado de cosas. ¡Somos cómplices de cuanto lamentamos y lamentaremos!

¿Por qué será? ¿Acaso nos vemos retratados en una situación que nos horroriza, pero hemos venido disimulando y mal ocultando? Atrévete a responder. Eso sí, sin hacer trampas en el solitario. «Una cosa debe quedar clara: el político sale de nosotros, no es un marciano; son como nosotros; son de los nuestros, de nuestras familias. Nosotros somos tan culpables como todos ellos de lo que está ocurriendo. Los políticos son parásitos de nuestra basura, de la que todos nosotros generamos» (Pérez Reverte). Evidente e incontestable diagnóstico.

Conviene, por mal que le sepa a la izquierda totalmente desnortada, insistir, con palabras de Raúl del Pozo y dejar muy claro que no caben más engaños ni manipulaciones. Somos muchos quienes somos conscientes de que Sánchez está cometiendo, además de una ilegalidad e inconstitucionalidad, una indecencia que, quiero creer, que ningún socialista honrado puede aprobar en su conciencia. ¿O acaso me equivoco? «Sánchez intenta el Gobierno progresista desde una alianza con cinco partidos separatistas, dos de ellos de derechas y tres separatistas puros. Será un cóctel de populismo, carlismo, leyes viejas, cantonalismo fiscal, racismo y odio a los españoles. ¿Qué tiene que ver el supremacismo burgués con el progresismo y con la izquierda? El nacionalismo niega la igualdad y es el peor enemigo de Europa, junto al terrorismo religioso». Está haciendo lo que todos nos tememos en beneficio propio y en beneficio de a quienes quiere amnistiar. No en beneficio e interés de España. ¡Vaya insulto a la inteligencia! ¡Vaya falta de respeto al ciudadano! ¡Vaya concepción de lo que es una democracia!

Amigos socialistas, ¿no os parece que la democracia exige que decisiones de este calado no sean adoptadas por una minoría sino por todo el pueblo soberano en nuevo proceso electoral? ¡Que hable el pueblo! ¡Que no sean los que buscan destruir España y sus instituciones quienes pronuncien la última palabra!

Nos guste o no, estamos envueltos en una espiral de rencor. Siempre lo mismo. Hasta pretendemos cambiar la historia. «En España, por razones históricas, sociales, culturales, no hace falta demasiado estímulo para resucitar, o utilizar, el viejo e indestructible rencor nacional: el nosotros y ellos, conmigo o contra mí. El no reconocer una virtud en el bando adversario ni un defecto en el propio. Y ese rencor, manipulado por quienes en su limitación intelectual, cobardía o vileza no disponen de otras herramientas, infecta las redes sociales, el periodismo, la vida. Y un público cada vez menos dispuesto a identificar la manipulación y la mentira compra gozoso, sin cuestionarlo, el dudoso producto que esa chusma pregona como si se tratara de crecepelo, recetas milagrosas o muñecas de tómbola» (Pérez Reverte). Hay que estar muy cegato para no ver la realidad de la situación.

Deseo terminar con un texto histórico que debiera hacernos reflexionar. Es de Marco Tulio Cicerón en su Discurso contra Verres (II, 5, 12), pronunciado el año 69 a. C. Dice así: «Los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales: se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede no hay nadie que no comprenda que esto es el colapso total de tal Estado».

En éstas estamos. No seremos los españoles la excepción. No deberíamos conformarnos y seguir consintiendo que, por estas tierras de España, siga cruzando errante la sombra de Caín (Machado). ¡Tú, en una sociedad de iguales y libres, tienes la palabra!