Un general de la Guardia Civil sin honor

Me ha producido verdadero vómito conocer que un general de división de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, era el segundo jefe de la trama corrupta Mediador. El hombre que había representado a España con sus tropas en el Sahel, vistiendo el uniforme verde oliva de la Benemérita, enfrascado hasta las cejas en actividades tan delictivas como obscenas.

Ello me confirma en la tesis de que la corrupción es algo individual, propio de la condición humana, a la que no son ajenos miembros de institutos honorables. Es el único miembro de ese clan vergonzoso que está encarcelado. No entiendo la razón por la que la Fiscalía (al servicio del Gobierno) no pidió en su momento que el Tito Berni durmiera desde el instante de su detención entre rejas. Hay cosas que son muy clamorosas.

Nada menos que un oficial superior con rango de general traicionando los más elementales principios básicos que le enseñaron en las academias militares, deshonrando el uniforme y comprometiendo a la Guardia Civil que desde tiempo inmemorial se ha distinguido por la persecución del crimen y la ilegalidad, un Cuerpo en el que la sociedad española en su conjunto tiene depositada sus confianza.

Ver sus fotos, compartiendo mesa, mantel y puro con unos delincuentes no es plato de gusto en las comandancias de la Benemérita. Viene a poner de manifiesto el grado de penetración de ese mal nacional en todos los intersticios de la sociedad española. Cajas de zapatos repletas de billetes encontradas en su domicilio, y a la espera, según el auto judicial, de recibir una mordida millonaria por parte de la trama.

Tengo para mí que, de confirmarse lo que la jueza ha escrito en su auto de prisión, el que ya tenía que figurar con ex general de la Guardia Civil debe ser sancionado ejemplarmente y que su caso no se olvide entre los cerca de 70.000 agentes que velan por nuestra seguridad y el cumplimiento de la ley. Cierto es que una golondrina no hace verano, pero hay golondrinos que no deben ser olvidados.