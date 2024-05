El gatuperio del cambio de modelo

Llevamos años no, décadas, aburriendo a las ovejas con el dichoso cambio de modelo, con terminar con el monocultivo turístico, con apostar por una mayor diversificación económica. La intensidad de este discurso de salón contra el turismo se ha acentuado en los últimos años con protestas contra la saturación y la masificación. Las cabeceras de papel nos bombardean a todas horas destacando todos y cada uno de los perjuicios del turismo de masas. Esta vez parece que… «ara va de bo!». Sí, por fin llegó el consenso gracias al PP balear, el último en sumarse al carro de poner límites a la llegada masiva de turistas. El nuevo consenso es la necesidad de cambiar el modelo y eso pasa por el decrecimiento, una palabra que no sólo ha dejado de ser tabú, sino unánime deseo, al menos según la opinión publicada.

Todo ello entraña un pequeño problema: un modelo económico no es tan fácil de cambiar. Para empezar, un modelo es una simplificación idealizada de la realidad que facilita a un científico simplificar los cálculos para llegar a resultados aproximados, renunciando a resultados más exactos que exigirían un modelo más sofisticado. La misma idea de modelo turístico ya induce al equívoco dando a entender que dicho modelo es algo plástico, dúctil y maleable y que podemos cambiarlo a voluntad siempre que se pongan de acuerdo empresarios y administraciones.

La realidad, sin embargo, es muy distinta. Nadie ha diseñado nuestro modelo turístico, nadie lo ha planificado, nadie ha dirigido desde arriba a qué nos teníamos que dedicar y en qué invertir nuestro dinero, ni nuestras mentes políticas más brillantes ni tampoco los profesores más sabios de nuestra universidad. Como mucho, los economistas se han acercado a esta realidad económica, la han modelizado y parametrizado, con toda la dificultad que conlleva describir someramente los comportamientos de decenas de miles de empresarios y trabajadores que interactúan en un mercado libre. Y que interactúan, detalle que no es baladí, en función de una información que le resulta totalmente desconocida a un supuesto -de existir- comité central de sabios planificadores por ser una información dinámica (no es estática: se está creando continuamente), dispersa (está en la mente de innumerables actores económicos), subjetiva (cada empresario sólo tiene una porción de esta información), práctica (el empresario conoce el know how, no el know that) y tácita (no verbalizable y menos matematizable).

El mercado es uno de estos órdenes espontáneos que se autorregulan solos precisamente y, consiguientemente, es materialmente imposible que ningún comité de expertos cuente con todo este volumen de información y, por lo tanto, pueda tomar las decisiones más necesarias y convenientes. De ahí que la planificación central del socialismo real no es que sea sólo indeseable, es que además es imposible porque lucha contra la misma realidad.

La economía de mercado, es cierto, no conoce de justicias, ni de solidaridades, ni de sostenibilidades, ni de masificaciones: sólo te garantiza que un creciente número de personas verán aumentado su nivel de vida de forma sostenida, que la riqueza se terminará, aunque no equitativamente, desparramando por toda la sociedad. No tiene sentido demonizarla porque no aspira a nada más. Baleares es el mejor ejemplo de lo bien que ha funcionado -hemos vivido 50 años gracias a este modelo turístico- un modelo que, incluso ahora cuando atraviesa por sus peores momentos de credibilidad, sus más acérrimos adversarios le tributan un tácito homenaje reconociendo que no nos estamos muriendo de hambre sino de éxito.

No es tan fácil, como decía, cambiar un modelo económico. Un orden espontáneo que se regula solo como el mercado es el resultado de miles de emprendedores que han visto una oportunidad de negocio y se han lanzado a aprovecharla, al parecer con éxito indudable en las Islas. La escasez (de un bien o servicio) es todo lo que necesita un empresario para cubrir un desajuste y convertirlo en negocio, ofreciéndole al consumidor lo que él desea ya que de no hacerlo sucumbirá en el intento.

Cuando levantaron sin saberlo ni pretenderlo ni proyectarlo este modelo turístico, nuestros empresarios sabían lo que hacían porque se jugaban su dinero a riesgo de perderlo si se equivocaban. Sin red de seguridad, o acertaban o se arruinaban, de ahí que por la cuenta que le trae el empresario sea el primer interesado en acertar y no dejarse engatusar por bucolismos ridículos, nostalgias pasadas, diversificaciones etéreas y justicias sociales propios de funcionarios, periodistas, políticos e intelectuales que no han creado un solo puesto de trabajo ni pagado una sola nómina en su vida. Y que, tan fervorosos de solidaridad como ayunos de inteligencia práctica, pretenden domesticar la economía poniéndola al servicio de la bella política.

La extinción de los pastores de ovejas y algo habrá que hacer

La alternativa al turismo es una vaporosa «diversificación», otro palabro mágico que llevamos oyendo desde la noche de los tiempos como remedio a todos nuestros males. En el fondo, la diversificación es la forma sutil de oponerse a la división de trabajo y a la especialización, dos pilares fundamentales de la economía de mercado que permiten incrementar la eficiencia y la productividad. La diversificación nos evoca a la autarquía y a la desinternacionalización, prescindiendo de las ventajas relativas de corte ricardiano. No se ha demostrado hasta el momento que las sociedades más diversificadas, con pesos sectoriales más equitativos, funcionen mejor que las que no lo son ni que sean más productivas ni siquiera más ecológicamente sostenibles.

El turismo, por otra parte, es una industria bastante limpia si bien precisa de ingentes recursos que las administraciones han sido incapaces de suministrar y no precisamente por falta de dinero. ¿Qué alternativa proponen los críticos al monocultivo turístico? ¿Polos y clústeres tecnológicos como los que ya han fracasado en un Parc Bit cuyo aspecto tras el octenio negro armengolino es desolador? ¿Acaso creen que con la caída en picado del nivel educativo en Baleares sea posible crear un polo atractor de inversiones tecnológicas conformado por científicos, informáticos, matemáticos e ingenieros locales que sustituya parcialmente a la actividad turística? ¿Acaso quieren atraer capital humano extranjero cuando en ocho años han sido incapaces de hacerlo?

Hace unos días el arabalears.cat, un diario que se llama a sí mismo autorreferencial por su onanismo nacional, nos regalaba un curioso titular: «El oficio de pastor de ovejas desaparece en Baleares». La verdad, yo lo tenía ya por desaparecido más allá de unas pocas excepciones a las que se refiere el digital. Al parecer se trata de un oficio poco rentable por lo que mejor que vaya desapareciendo cuanto antes, como cualquier otra empresa que no cubra gastos, a menos que queramos soportar sus pérdidas sobre nuestras anchas espaldas. En realidad, estos pastores, como agentes económicos que son, ya han emprendido por su cuenta y riesgo, sin ayuda de las administraciones, su propio proceso de adaptación a las nuevas circunstancias del mercado ampliando los productos que ofrecen: la cría de otros animales o la venta de verduras y hortalizas.

«Un día comeremos turistas, que será lo único que habrá», ironiza uno de estos últimos mohicanos, tal vez arrepentido de no haber abandonado como su vecino de infancia la cría de ovejas por una tienda de complementos en la costa. Ante esta situación, el apenado periodista no puede permanecer impasible ante la dura realidad de ver cómo desaparece un oficio ancestral, preguntándose al final de su artículo: «¿Qué podemos hacer para evitarlo?».

El sentimiento de nostalgia del paraíso perdido de la Mallorca preturística, de cuya ensoñación vive el nacionalismo balear y gran parte de la izquierda local, invade también la profesión periodística. Algo habrá que hacer, nos conminan, antes de que sea demasiado tarde. Urjamos a nuestras autoridades a convertir la cría de ovejas en el enésimo de nuestros sectores estratégicos de la economía balear aunque sepamos que de estratégico tiene tanto como la pintura en acuarela o los bordados de antaño. Esperemos al menos que el precio de jugar con fuego y las cosas de comer no sea acabar diversificados a la fuerza, obligándonos a volver a pastorear ovejas.