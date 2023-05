En la frontera de la campaña

La extrema izquierda instalada en el Govern, liderada por un PSIB-PSOE igualmente radicalizado, llega a las elecciones del 28M con tres casos de corrupción investigados y uno de ellos con orden dictada de apertura de juicio oral el año 2020, que sigue sin producirse; colocando afines en la administración sin atender a los imprescindibles filtros para acceder a la función pública, y si de trabajadores públicos hablamos –igualmente se les exige superar una oposición-, colocando a los jefes de prensa del Pacte en la redacción de IB3. Asimismo, hay 17 denuncias paralizadas en el TSJB por no ofrecer enseñanza en castellano (idioma tan español como el catalán), porque la magistratura es progre y quién sabe si además queer.

Hay, asimismo, candidatos de la extrema izquierda imputados en diversas causas y sin que ello –por una simple cuestión de honorabilidad- haya sido motivo para apartarles de las listas. Honorabilidad, por cierto, refiere «digno de ser honrado y acatado». ¿Neus Truyol, el alcalde socialista de Ibiza son en efecto honorables? Ella por un delito medioambiental, él por corrupción en el llamado caso Puertos. La izquierda anda sobrada de basura bajo las alfombras. Las mismas que han estado pisando a diario sin decoro alguno

¿Se imaginan si hubiera ocurrido lo mismo con la derecha en el poder? Lo más seguro, pero seguro, habría sido un mayúsculo escándalo y no duden que ardería la calle como nunca se ha visto y todo progre que se precie pues rasgándose las vestiduras; lo único que saben hacer bien como hipócritas de alta gama que acostumbran. ¿De verdad, su electorado está satisfecho? Los sondeos preelectorales hablan de empate técnico. ¿De verdad? ¿Puede la izquierda liderada por el PSIB-PSOE irse de rositas después de ocho años?

El Pacte de Progrés lleva ocho años en el poder y al margen de consignas ideológicas en la práctica no ha aportado nada de provecho, criminalizado por sistema el sector productivo por el simple hecho de serlo, sean pymes o autónomos, incluyendo al monocultivo turístico del que dependen ocho de cada diez empleos en Baleares, el comercio incluido. ¿Han buscado en todo este tiempo alguna alternativa para la diversificación o simplemente se han limitado a demonizar a todo lo que huele a facha, según su parecer, es decir no tener apariencia progresista? ¿Las paguitas merecen este ninguneo a la inteligencia del elector? ¿De verdad? ¿Podemos continuará, como si nada, después de cargarse -en la práctica- el sector primario y ahora corriendo a remendar sus errores con ayudas que probablemente llegan tarde si es que llegan? ¿De verdad que el votante de izquierdas prioriza a los míos, con razón o sin ella? ¿Incluso un ¡viva a la Guerra Civil! para despistar tanta desidia en la gestión que es para lo que fueron elegidos? ¿De verdad que un pueblo dividido entre buenos y malos por decisión de la izquierda y solo eso puede evolucionar hasta alcanzar la excelencia? ¿Sus votantes son así?

La presidenta socialista Francina Armengol ahora promete destinar 150 millones a la atención primaria si gana, cuando nada ha hecho los últimos ocho años y encima en la calle de Ibiza levantada la pancarta Si el cáncer no nos mata, el Govern nos remata, refiriéndose al déficit de oncólogos en la Pitiusa mayor. ¿Creen ustedes, como votantes, que se habría consentido a la derecha tanta desvergüenza? ¿Por qué, entonces, sí a la izquierda?

Esto es solamente un muestrario de lo que me he encontrado durante estos días que me he tomado en plan relax. Falta me hacía. El relax, quiero decir.

Si alguien se tomara la molestia de indagar en el día a día, encontraría otros ejemplos igualmente preocupantes de la dejadez que ha caracterizado tantas decisiones de este Pacte de Progrés y, como esta izquierda socialcomunista entiende poco de vocabulario, les recordaré que, desmanes, relata «acciones injustas o abusivas que se cometen causando un grave daño o perjuicio».

En definitiva, ésta es la constante que acompaña a la no-gestión del Pacte de Progrés, inspirada en su apuesta por el relato, apelando a la propaganda -de la que tanto saben- y prácticamente nada más; salvo seguir con las fosas de la discordia justificando lo mala que es la derecha y lo buena la izquierda, y sin matizaciones que valgan. Mucho menos, contrastar la historia como fue en realidad. Sólo que 84 años después de acabada la Guerra Civil, cuando prácticamente no queda vivo ningún protagonista, y entonces utilizando el altavoz para criminalizar interesadamente y también tergiversar el presente de la derecha. Como una vez más la izquierda carece de vocabulario, voy a recordarles que tergiversar alude a «dar interpretación falsa con voluntad de ello». De eso, y solo eso, va la Ley de Memoria Democrática.

Si Baleares fuese una comunidad democráticamente avanzada, otro gallo cantaría, pero en los tiempos que corren hacerse el gilipollas es saludable. Siempre y cuando en el empeño no acabemos convertidos en gilipollas y, lo más grave, no individualmente, sino como colectivo. En eso estamos.