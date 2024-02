Los fondos de la UE no son para pagar al separatismo

El pacto alcanzado por el PSOE con el separatismo no se limita, ni mucho menos, a la aprobación de una Ley de Amnistía que blinde penalmente a los encausados del procés. La amnistía es sólo el principio, aunque el principio se le haya atragantado a Pedro Sánchez. Hay más, mucho más, y tiene ver con el dinero. Junts, por ejemplo, ha exigido la negociación de la «asignación retroactiva a Cataluña del 19% de los fondos Next Generation EU aprobados para España», una petición registrada el pasado septiembre en la «Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña» del Parlament, por la que el partido de Puigdemont busca aprovechar los fondos europeos de forma proporcional al porcentaje que representa Cataluña en la economía española. En sus cálculos ello supondría que el Estado ceda a la región «el 19% de los fondos europeos Next Generation, con efectos retroactivos», es decir, del dinero ya recibido por el Estado.

Esta es sólo una más de las exigencias en materia económica, pero la medida cuenta con el rechazo frontal de la UE, que ha advertido que «el desembolso de los pagos se supedita a la evaluación positiva del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos establecidos» y que deben evaluarse cada vez que España «presente una solicitud de pago». Y lo más importante: los Estados miembros tienen «la responsabilidad principal de aplicar las medidas y garantizar el cumplimiento de la legislación nacional y de la UE». Por ahí pueden venirle los problemas a Pedro Sánchez. Pero eso no es todo, porque el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su artículo 22, entre otros, liga los desembolsos a hitos objetivos y no a «criterios políticos». De modo que repartir los fondos europeos en virtud de los acuerdos políticos alcanzados entre el PSOE y el separatismo representa un uso fraudulento de las ayudas de la UE. En suma, que ya no es sólo la Ley de Amnistía, sino que Bruselas le ha dicho a Sánchez que los fondos comunitarios no pueden ser utilizados para pagar el apoyo del separatismo.