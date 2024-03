La Fiscalía de la UE pone la lupa sobre la corrupción del sanchismo

El caso Koldo traspasa fronteras y llega a la UE pues, no en vano, el dinero entregado a la trama de comisionistas próxima al asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos provenía en parte de los fondos europeos. El escándalo crece cada día y la Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los contratos firmados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas. «En base a la información recabada, se tomó la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea», señaló el organismo comunitario. Todos los intentos del Gobierno de convertir la figura de Ábalos en un cortafuegos han saltado por los aires, porque el cúmulo de irregularidades conocidas en torno a las adjudicaciones realizadas por el Gobierno socialista canario, con el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la cabeza, y la presidenta balear y hoy tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, son clamorosas.

La situación para el PSOE y Pedro Sánchez es límite, pero más allá de eso, la imagen de España en la UE es cada vez más negra. ¿Dónde hemos llegado que tienen que ser órganos europeos o judiciales los que tienen que resolver un problema ético de nuestra clase política gobernante? Estamos ante un escándalo de corrupción que afecta al Gobierno de forma transversal, porque no se trata de un caso aislado, sino de una trama que se nutrió de los fondos públicos alegremente dilapidados por distintos ministerios y administraciones socialistas. Dimitir no es un verbo que conjugue Pedro Sánchez ni el PSOE. Los mismos que ante la corrupción del PP se aplicaron con fiereza, hoy se esconden vilmente o manipulan burdamente la realidad para no asumir responsabilidad alguna. Los datos objetivos y los documentos oficiales están ahí para vergüenza de Sánchez y sus socios que ahora callan.