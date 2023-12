El fiscal general de Sánchez es el mejor defensor de los imputados por el ‘procés’

¿A qué está esperando el fiscal general del Estado para ratificar el escrito de acusación de la fiscalía catalana contra 30 altos cargos de la Generalitat de Cataluña imputados por el procés? Siete años después del 1-O, un juzgado de Barcelona investiga la malversación de millones de euros públicos para organizar el referéndum ilegal y financiar actos internacionales para promover la independencia de Cataluña. La Fiscalía de Barcelona ya tiene listo el escrito de acusación, pero no se ha aportado a la causa judicializada por la sencilla razón de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, tiene paralizado el documento sobre el dinero malversado para el 1-O.

La estrategia es muy clara: que el papel duerma el sueño de lo justo en el fondo de un cajón para ganar tiempo y la futura aplicación de la Ley de Amnistía deje sin efecto los delitos cometidos por los independentistas. No obstante, la causa sigue abierta ya que la amnistía aún no ha finalizado su tramitación parlamentaria y, por el momento, los jueces no tienen el deber de aplicarla. Por decirlo más claro: en lugar de guiarse por el principio de legalidad y proceder contra los imputados por los delitos de malversación de fondos, falsedad documental y desobediencia, el fiscal general se ha convertido en su más firme abogado defensor con una actitud rayana en la prevaricación.

Se tratan de cargos del Govern, directivos, empresarios y funcionarios de la administración catalana que orquestaron la organización de las urnas en los colegios durante el 1-O. Las cifras de dinero malversado para la celebración del 1-O ascienden a cantidades millonarias. La investigación llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona dictaminó que los procesados presuntamente malversaron unos 4,3 millones de euros públicos en la organización del referéndum. El objetivo del fiscal general es claro: no hacer nada para que la Ley de Amnistía les permita irse de rositas.