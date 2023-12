Feliz Navidad, Mohamed

Las crónicas nos han hecho llegar que la primera representación del belén la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena del año 1223, hoy hace ocho siglos. Previamente, el año 440, el Papa León I el Magno, al inicio de su pontificado, estableció el 25 de diciembre para la conmemoración de la Natividad, pronto hará dieciséis siglos. Continuando con la remontada, fue el año 45 a. C. el momento elegido por los romanos para celebrarse la fiesta del Natalis Solis Invicti asociada al nacimiento de Apolo, el dios de las artes e identificado con la luz de la verdad. Vendría a coincidir, en el Calendario Gregoriano, con el 25 de diciembre. De nuevo en las crónicas se considera que los cristianos eligieron precisamente el 25 de diciembre, como la fecha del nacimiento de Jesús, con intención de convertir a los paganos romanos. La tradición judía hasta entonces mantenía que Jesús nació en primavera.

Algo más alejada en el tiempo encontramos Saturnalia, la fiesta en honor de Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, introducida el 217 a. C. y que se celebraba en el Foro Romano, coincidiendo con el solsticio de invierno.

De hecho, venía a conmemorar la consagración del templo de Saturno en el Foro Romano en una fecha que según el calendario contemporáneo viene a coincidir con el 17 de diciembre. Han pasado poco más de 2.200 años y en todas sus variantes estas fiestas se celebraban en torno a la recta final del mes de diciembre y el solsticio de invierno como su estandarte.

El origen de Las Saturnales –fiesta pagana- cuentan las crónicas que tenía que ver con elevar la moral de los ciudadanos, después de la derrota militar ante los cartagineses liderados por Aníbal en la actual región de Umbría.

La fiesta, conocida como Saturnalia, consistía en ofrecer un sacrificio, con banquete público al que seguía el intercambio de regalos. Era tan apreciada por el pueblo que con el tiempo se extendió durante una semana entre el 17 y el 23 de diciembre. Las autoridades no tuvieron más remedio que aceptar el arraigo de la costumbre popular. Tenemos, pues, fiesta con regalos que se remonta nada menos que a la Antigua Roma.

El hecho es que pasado el tiempo, poco a poco estas celebraciones crecidas y mezcladas, por ósmosis, entre distintas culturas, acabaron siendo el fruto indiscriminado de matices paganos con el recogimiento religioso, y en eso estamos en la actualidad del siglo XXI, prevaleciendo el consumo pagano, antes que darle valor al sentimiento religioso, hoy ciertamente minoritario.

La revolución industrial del siglo XIX acabó por rematar la faena. Tiempo para el consumo interminable, para que el sistema no acabe hundiéndose.

La novedad en todo caso ha sido introducida por la corrección política, o lo que es lo mismo, la degeneración de la cultura de la cancelación, fruto de la ruina que para la Historia ha supuesto ver desaparecer la socialdemocracia a todos los efectos. Los que tenemos cierta edad, recordamos el significado y la celebración de la Navidad en Mallorca. La Nochebuena se limitaba a la familia acudiendo en pleno a la Misa del Gallo para después regresar a casa para tomar chocolate con ensaimadas. Punto final. Ya crecidos, y con hijos, la víspera se travestía de Saturnalia, sólo que los regalos llegaban gracias a un Papá Noel importado, con saludos del márquetin anglosajón.

Todo bien todavía, en especial para los hijos de los católicos que vivían por partida doble la Festa de Nadal: primero Papá Noel, después Els Reis. Un verdadero homenaje al consumo desaforado. ¡Que siga la fiesta!

Hasta que la corrección política decidió meterse obscenamente en nuestras vidas. Pongamos por caso la post pandemia y los burócratas progres que se han infiltrado en la Unión Europea. El año 2021 la Comisaria Europea para la Igualdad, la socialista y feminista maltesa Helena Dalli, puso en marcha una guía interna sobre cómo usar un lenguaje más inclusivo que advertía la conveniencia de utilizar Felices Fiestas, y no Feliz Navidad, al objeto de no ser discriminatorio para los no cristianos, cargándose así, una tradición que en absoluto es ofensiva, sencillamente fruto de la herencia judeocristiana en la que se basa la civilización occidental, que está en la naturaleza de la UE. Conviene recordar que la izquierda española también apuesta por descartar Feliz Navidad y promover, vehementemente, Felices Fiestas. Es lo que hay.

El escándalo fue tan mayúsculo, que en noviembre de ese año la comisaria Helena Dalli se recogió las enaguas y retiró la guía en cuestión, escrita en 32 nefastas páginas. La llamada Union of Equality. Saliendo acto seguido un portavoz para decir lo obvio: «Celebrar la Navidad y utilizar nombres y símbolos cristianos forma parte del rico patrimonio europeo».

En todo caso, las estadísticas más solventes apuntan que una vez el 16% de la población de una sociedad de un país europeo sea musulmana, entonces la islamización será irreversible, regresando a la Edad Media.

¿Se imaginan a Irene Montero elegida el 2024 eurodiputada y nombrada la Comisaria Europea para la Igualdad? ¿Se imaginan su guía interna? Toda una cajera progre de hipermercado, dictando las palabras que debemos, con la Edad Media, y sin Cruzadas, soplándonos su aliento en la nuca.

La Navidad, hoy, ha vuelto a ser una fiesta, absolutamente pagana, a pesar de las apariencias. Ni Saturno ni Apolo. Juego de Tronos, al gusto de su compañero de lecho en el caso futurible. ¿Qué nos deseará la presidenta del Congreso, Francina Armengol? ¿Feliz Navidad o Felices Fiestas? Más Bien Feliz República Confederal del Estado Español Plurinacional, mientras va y engulle, con gesto desencajado de placer, un pedacito de torró d’ametlla.

Yo, que tengo la fortuna de venir de antiguo, si me cruzo con un magrebí a la usanza, amable y conciudadano porque los hay, le diré con mucho cariño y sin segunda intención: Feliz Navidad, Mohamed. Porque, todos, somos mediterráneos; como Roma, Judea, Cartago y el Magreb en general.