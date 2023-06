Feijóo derogará el ‘populismo fiscal’ de Pedro Sánchez

Otra de las medidas que adoptará Alberto Núñez Feijóo en caso de alcanzar la presidencia del Gobierno será la derogar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (IGF) para que el de este ejercicio de 2023 ya no deba ser ingresado el próximo 2024. Y es que lo que no se puede aceptar es que un país como España viva a lomos de la inseguridad jurídica, a expensas de los arrebatos populistas de un presidente que ha tratado de explotar electoralmente esa cruzada contra los ricos que no es más que un intento demagógico de presentarse como una suerte de Robin Hood de nuevo cuño. Se necesita un marco fiscal estable y no el que ha impuesto Pedro Sánchez, que ha quebrado de raíz principios tan básicos como el de la garantía y la estabilidad.

El pasado 31 de mayo, Feijóo prometió ante los empresarios catalanes la eliminación de este impuesto aprobado por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, además de la devolución del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) a las comunidades autónomas, para que estas puedan, en su caso, bonificarlo. OKDIARIO pone fecha al fin del tributo: a partir del 1 de enero de 2024 dejará de existir; es decir, no se deberá pagar por el ejercicio 2023. No nos engañemos: el impuesto a las grandes fortunas es una añagaza demagógica para presentarse ante los españoles como un presidente solidario y comprometido con los más desfavorecidos y tratar así de tapar su hachazo fiscal a millones de españoles, especialmente a las clases medias. Feijóo busca con medidas como esta bajar de forma drástica e inmediata la presión fiscal que sufren los españoles, aún más agravada por la espiral inflacionista. Esta medida, junto a la rebaja del IRPF para quienes ganen menos de 40.000 euros, es el camino. Lo otro es puro populismo fiscal, la manera tramposa con la que Pedro Sánchez ha tratado de engañar a los españoles, mientras los exprimía miserablemente a impuestos. De Robin Hood, nada.