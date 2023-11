Feijóo, un compromiso ineludible con la España constitucional

El discurso de respuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al candidato socialista se convirtió en un alegato en defensa de la Constitución y la igualdad entre todos los españoles frente al plan de ruptura de Pedro Sánchez. Contundente y firme, Feijóo se erigió en la voz de esa España que no se resiste ante la quiebra del Estado de Derecho que representa la amnistía con la que el presidente en funciones pretende garantizarse el apoyo de los enemigos de España para continuar en el poder. Por mucho que Sánchez apelara en su intervención de forma permanente a la Constitución, lo cierto es que esas referencias a la Carta Magna fueron un ejercicio de hipocresía que provoca bochorno, una grimosa y perversa utilización de la norma suprema del ordenamiento jurídico español que ha decidido dinamitar. Acierta Feijóo cuando asegura que su defensa del marco constitucional no responde a una cuestión partidista, sino a un compromiso de dignidad en el que pueden verse reflejados también muchos votantes socialistas, aunque sus dirigentes hayan dado muestras de una notable cobardía moral.

Feijóo dio su palabra de que, al frente de la oposición, hará bandera de la defensa de la igualdad entre los españoles y que no cesará en su objetivo de impedir que Sánchez consolide su plan de ruptura. Las palabras de Feijóo adquieren hoy, más que nunca, una dimensión extraordinaria, porque estamos ante los momentos más críticos de la democracia española. Resulta difícil de aceptar que el principal reto del líder de la oposición y fuerza más votada tenga que ser a estas alturas de la historia defender el régimen del 78, pero ahora hay que liderar la rebeldía cívica de una inmensa mayoría de españoles y no hay tiempo que perder. Feijóo se ofrece a liderar la España constitucional y su compromiso es un reto mayúsculo. No está sólo, porque en ese objetivo contará con el apoyo de buena parte de la sociedad.