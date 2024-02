El fantasma del marxismo-leninismo planea sobre Galicia

Un somero repaso al programa del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) sirve para hacerse idea de cuál es el perfil ideológico de los separatistas gallegos: comunismo puro y duro, pues no en vano integra en su seno a la Unión do Povo Galego, formación marxista-leninista que asume la «lucha de liberación nacional». O sea, estamos ante la izquierda más extrema. No es de extrañar que en materia de vivienda no se anden por las ramas: los propietarios que se nieguen a «movilizar» sus pisos vacíos, es decir, a ponerlos en alquiler a precios limitados serán intervenidos. O sea, el exprópiense chavista en versión gallega.

Se explican con meridiana claridad: habrá «intervención directa» por parte del gobierno autonómico en el caso de que los inmuebles vacíos no sean movilizados «pasado un tiempo determinado y ante la negativa del propietario a acogerse a los programas de fomento» del alquiler. El objetivo, apuntan, es que esos pisos desocupados «puedan cumplir con su función social». Igualmente, se plantean impuestos que graven el «incumplimiento» de esa «función social de la vivienda», y cuya cuantía se regulará «en relación con el tipo de propietario y el total de metros cuadrados» del inmueble. Por supuesto, su objetivo prioritario es la independencia de Galicia partiendo del «reconocimiento del derecho de autodeterminación». Y como ejemplo de cómo se las gasta, el BNG apuesta por la «revisión» de las «instituciones centrales» que «influyen» en Galicia -«de forma que podamos tener capacidad de veto en los casos en que una decisión afecte de forma relevante a nuestros intereses como país»-, o la «completa reformulación» del Tribunal Constitucional, «que dejará de ejercer funciones sobre Galicia». Esta es la formación que gobernará si el PP no logra la mayoría absoluta. Y como el PSOE ha abdicado de cualquier compromiso constitucional, Pedro Sánchez se ha erigido en el más ferviente impulsor del separatismo gallego. Hasta el punto de que su verdadera candidata a las elecciones del domingo es Ana Pontón, la líder del BNG.