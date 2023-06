Una exposición vomitiva

Hace unos días, OKDIARIO se pronunciaba editorialmente sobre la ignominia que supone que una exposición organizada y sufragada enteramente con dinero público por el Gobierno socialcomunista, El tragaluz democrático. Políticas de vida y muerte en el Estado español (1868-1976), se dedicara a blanquear a ETA al justificar el asesinato de Carrero Blanco por ser éste uno de los militares de la «criminal» dictadura franquista. Pero hay más: la muestra proyecta parte de un documental en el que se justifica que ETA asesinara a policías y guardias civiles porque «no nacieron para defender la libertad». Se trata de un largometraje de 99 minutos de duración del que el comisario de la exposición, Germán Labrador Méndez, ha decidido rescatar un resumen de menos de cuatro minutos. En él, una señora defiende que ETA asesine en el País Vasco a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: «En el momento en el que ETA mata a un guardia civil o a un policía, etcétera, la gente no responde porque no se identifica, porque no nacieron para defender la libertad», afirma.

Casualmente, la proyección de esos cuatro minutos del largometraje considerado por Pablo Iglesias como «el mejor documental político de la historia del cine español», se hace en un televisor colocado justo enfrente de una réplica del coche en el que iba el ex presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco cuando ETA le asesinó en 1973 haciendo estallar una bomba. Labrador destaca el «fuerte impacto simbólico» que tuvo ese asesinato porque «aludía al final de una generación de militares que, tras haber impulsado la Guerra Civil y sus crímenes, supo patrimonializar en su favor el mando del Estado». O sea, que los criminales eran los militares, guardias civiles y policías y los asesinatos de ETA estaban justificados por la falta de libertades de la dictadura. Y eso que Franco murió en 1975 y la banda terrorista siguió asesinando hasta 2009. Vomitivo.