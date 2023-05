Estos son lo que acusan a Ayuso de convertir Madrid en su cortijo

La fórmula que ha encontrado el Ayuntamiento socialista de Getafe para vetar el gran mitin de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que iba a tener lugar en el polideportivo municipal Juan de la Cierva el próximo 13 de mayo, es inventarse que ese mismo día va a celebrarse el congreso de juegos de mesa y ocio alternativo LudoGetafe. Caramba con el PSOE. ¿No eran estos los que acusaban a Ayuso de convertir la comunidad en su cortijo porque no dejó colarse a Félix Bolaños en los actos del 2 de Mayo? Lo curioso es que mientras desde el Ayuntamiento no se ha comunicado al PP la imposibilidad de celebrar el mitin, los socialistas de Getafe ya se han lanzado a anunciar que no habrá acto electoral del PP. O sea, el Consistorio no se ha pronunciado al respecto, pero el PSOE -confundiendo gravemente lo público con lo partidista- ya ha dicho que «Ayuso y Feijóo anuncian un mitin en Getafe que no se puede celebrar», porque «el Ayuntamiento tiene reservado el espacio del polideportivo de Juan de la Cierva para LudoGetafe desde hace meses».

Todo suena a burda excusa. La realidad es que el polideportivo Juan de la Cierva lo utiliza el PSOE cuando le viene en gana y que cuando se trata de Pedro Sánchez el Ayuntamiento lo utiliza sin pedir permiso a nadie. Ahora, qué casualidad, cuando el PP ya había anunciado la presencia de Alberto Núñez Feijóo acompañando a la presidenta madrileña, salen los socialistas de Getafe diciendo que es imposible porque va a celebrarse en sus instalaciones un congreso de juegos de mesa. La jugada, muy sucia, por cierto, revela impotencia. Ya no saben qué hacer para evitar que Ayuso y Feijóo se den un baño de masas en territorio del PSOE. Por cierto, la última vez que Sánchez acudió a ese polideportivo le terminaron abucheando. A lo mejor es que los socialistas quieren huir de las comparaciones. Será por eso que son tan sectarios.