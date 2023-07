El colapso en el voto por correo se agrava a medida que pasan los días y se agotan los plazos para que los españoles puedan ejercer el más sagrado derecho en democracia: votar. Y es que a falta de dos días para que termine el plazo para que los demandantes del voto por correo reciban en sus domicilios la documentación electoral, más de un millón de personas siguen todavía esperando. El daño es irreversible ya en muchos casos: muchas personas que tenían previsto estar fuera de su residencia habitual y solicitaron el voto por correo hace semanas para poderse marchar unos días antes de las elecciones después de haber cumplido todos los trámites han tenido que irse sin poder ejercer su derecho, al no haber recibido las papeletas. Han esperado semanas, pero la documentación no ha llegado y no podrán votar. No son casos aislados: son miles de personas que tenían viajes programados y solicitaron votar por correo con la esperanza de irse de vacaciones días antes de los comicios y que han aguardado inútilmente a que les llegara la documentación. Los que no han podido esperar más y están ya fuera de sus domicilios no tienen solución alguna.

Los sindicatos de Correos siguen denunciando la falta de medios, el colapso es absoluto y el Gobierno se limita a criticar a quienes siembran dudas sobre la pureza democrática de las elecciones del 23J. ¿Pero cómo no dudar si ya ha habido miles de españoles que no podrán votar y otros tantos siguen aguardando -incluso a costa de aplazar sus vacaciones unos días más- a que llegue una documentación que solicitaron hace semanas? Esto puede convertirse en uno de los mayores escándalos de nuestra democracia. Estamos al límite de que España, dentro y fuera, sea señalada con el dedo, marcada como una nación donde el Gobierno -por acción u omisión, vamos a dejarlo por ahora ahí- ha contribuido a vulnerar el derecho más sagrado.