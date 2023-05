Españoles desagradecidos

Después de la escabechina infligida por el PP a Sánchez, me temo que el presidente no sólo está tocado sino prácticamente hundido. El domingo por la noche se recogió en La Moncloa y ni se acercó a Ferraz, la sede de un remedo de partido al que trata con un displicencia y un desprecio impropios. Ayer pronunció una declaración institucional, sin derecho a preguntas, con el único mensaje de que adelantará las elecciones generales al 23 de julio. No cabía otro remedio. Pero no tanto, creo, para que el tsunami del PP no fuera creciendo hasta final de año, sino porque ya no tiene nada que ofrecer a los españoles.

Ha agotado la munición que tenía en la recámara durante la pasada campaña, con anuncios diarios de medidas que aprobaba a renglón seguido el Consejo de Ministros, todas sin excepción con ese tufo populista y compra votos dedicado a cautivar a los colectivos presuntamente más proclives o incautos como los jóvenes o los pensionistas, que por el contrario han demostrado ser gente con criterio. Todo ha fallado, nada ha valido para detener un descalabro que constituye una enmienda general a una clase de hacer política basada en la mentira permanente, en la aplicación del sectarismo cruel con el adversario y en un aparato de propaganda feroz, condimentada la paella con una falta de escrúpulos insólita en un dirigente político.

En las elecciones autonómicas y municipales se enjuiciaba la gestión de Sánchez durante los últimos cuatro años. Desde el fracaso en el manejo de la pandemia, con un confinamiento obstinado y criminal, único entre los países vecinos, que hundió el PIB hasta un inédito 10,7% a un manejo de la guerra de Ucrania que desató una espiral inflacionista sin precedentes de la que todavía no nos hemos recuperado. A lo largo de este tiempo, el mensaje del presidente, reiterado hasta la saciedad, ha sido que ha impulsado una clase de política económica radicalmente contraria al llamado ‘austericidio’ de la era popular con el objetivo de no dejar a nadie atrás. En la cuneta. Pero no consta que este mensaje haya calado entre la población, seguro que porque su percepción de la España actual tiene poco que ver con la Arcadia feliz que dibuja a diario Sánchez en sus mítines.

Mientras la panoplia de artefactos presupuestarios ha ido destruyendo sin pausa el equilibrio financiero del sistema, desatando el déficit público y disparando la deuda hasta extremos irreconocibles, ni los pensionistas parecen haber sido seducidos por un aumento irracional de las jubilaciones ni los jóvenes se han rendido al cebo suministrado con cualquier pretexto y ocurrencia. Tampoco las mujeres, sobre todo el feminismo clásico, semejan estar impresionadas por las leyes de género, que han causado en cambio una enorme división y provocan invariablemente fractura social.

El presidente había tenido el atrevimiento de construir su campaña electoral apelando a una gestión económica sin par, que rompía con el tópico clásico todavía sin refutar por la evidencia empírica de que la derecha es siempre más eficaz en el manejo de estos asuntos. Nadie ha comprado este órdago. Cuando se vota en unas elecciones las personas se detienen a pensar si están mejor ahora que hace cuatro años. Y por mucho que Sánchez se empeñe en lo contrario, la mayoría ha resuelto la cuestión negativamente. España asiste a un claro periodo de estanflación -precios elevados y magro crecimiento- que es uno de los peores escenarios posibles, pues erosiona el progreso e impide el avance de las personas.

La renta per cápita española sigue a gran distancia de la media europea, la tasa de paro, también, y cada vez hay más evidencia de que la intervención de la comunista Diaz en el mercado de trabajo con su contrarreforma laboral empeorará aún las expectativas de que la gente en situación más precaria, que son los jóvenes con escasa formación o los parados de más de cincuenta años, encuentre un empleo. Las sucesivas leyes educativas aprobadas por los gobiernos del PSOE se han mostrado incapaces de mejorar la instrucción y la preparación de la juventud, lo que no ha impedido la reincidencia contumaz, que es lo que suele suceder cuando la estrategia seguida no obedece al sano propósito de impulsar el talento, incluso la excelencia, sino que está contaminada por la ideología que es el mal endémico del socialismo.

Por otra parte, quizá sería una osadía considerar que en este país batido hace tantos años por la izquierda y pervertido por la ubicuidad sindical -ariete de la dialéctica marxista- exista clase alguna de idilio entre los ciudadanos y los empresarios. Pero no despreciemos el sentido común de la opinión pública. La gente está muy persuadida de que las compañías son el único motor de riqueza de un país, las que crean empleo y generan oportunidades de promoción y de asegurar el futuro. Ya sé que estamos en un ambiente presidido por una cultura eminentemente estatista, que una gran mayoría aspira a ser funcionario y ha perdido el amor por el riesgo y la aventura, pero esto no equivale a que vea con buenos ojos la cruzada emprendida personalmente por Sánchez, y seguida a pies juntillas por sus ministros, contra los empresarios más importantes del país, que en otros lares despiertan en general la admiración pública.

Tampoco creo que acepten de buen grado -salvo el caso de las mentes más torturadas por la envidia- el aumento brutal de los impuestos que este Gobierno progresista ha impuesto manu militari a los bancos, o las eléctricas o las grandes fortunas, ni la subida escandalosa de las cotizaciones. En los dos primeros casos porque, a nada que sean un poco perspicaces, estos nuevos tributos acabarán siendo de una manera u otra repercutidos a los clientes, elevando las tarifas o las comisiones o simplemente dificultando la financiación a través de más requisitos, garantías y otra clase de exigencias. Tampoco son ajenos, al menos intuitivamente, al rechazo que esta estrategia provoca entre los inversores extranjeros, mermando el flujo de capitales hacia el país.

La inversión del exterior es el termómetro más fidedigno de la sanidad de un país, no sólo porque evita a aquellos que no tienen en orden las cuentas públicas y sólo elige a los que disponen de un ambiente acogedor para desarrollar su actividad a pleno pulmón, fortaleciendo los negocios ya presentes o estableciendo otros, ya sea nuevos o complementarios. Pero las políticas del presidente Sánchez tienen sus consecuencias, y éstas no son precisamente positivas. España está perdiendo de manera sensible atractivo para las inversiones extranjeras debido al aumento de la percepción de deterioro institucional en el país, una mayor presión fiscal y un aumento en los niveles de corrupción, que han hecho caer más de cinco puntos la recomendación de invertir aquí por parte de los ciudadanos que forman parte del G-7, el grupo de los estados más desarrollados del mundo, según los informes recientes de varias consultaras internacionales.

De manera que no, señor Sánchez, usted no ha perdido las pasadas elecciones, y volverá a ser derrotado en las siguientes, por una mala campaña que le han desbaratado una serie de chorizos tratando de comprar votos, por cierto de su propio partido. Las ha perdido por una acumulación prolongada e intensa de desatinos, por la impunidad en que se maneja al frente de la Moncloa y también por esa personalidad chulesca y narcisista que le impide salir tranquilo a la calle hasta en el pueblo más pequeño de España. Desde luego que la ley del sólo es sí y el estupor que ha causado entre las víctimas de abusos y violaciones ha sido probablemente letal, que el Gobierno mostrenco y disfuncional que dirige, plagado de ministros sin la mínima instrucción o preparación educativo, ha ayudado más de lo que se piensa.

Y por supuesto la política inefable de alianzas con los independentistas, los etarras y todos los enemigos de la nación. Pero la prueba de que Sánchez ha aprendido muy poco es que ayer, ante la Ejecutiva de su partido, volvió a insistir en que el argumentario para la próxima campaña del 23 de julio tendrá que insistir en el temor que provocan los eventuales gobiernos con la ultraderecha. Esta expansión del miedo al lobo ya no cuela entre la opinión pública, pero resulta delirante que lo esgrima él, amigo de Otegui y de los insurrectos catalanes. No cabe duda de que el 23 de julio una mayoría de los españoles acabará definitivamente con esta larga y tortuosa pesadilla.