La España de Sánchez, el Madrid de Ayuso

Estos días llenos de celebraciones que por fortuna han acabado he visitado aquellos restaurantes que me gustan. Los de siempre. Ya tengo una cierta edad para ser seducido por los descubrimientos. Me gusta repetir allí donde he sido feliz. Así sucede con mi amigo el fraile agustino Javier, que cuando sale debidamente invitado a tomar un refrigerio siempre pide cocochas, a poder ser lo más picantes posible. Y me pasa lo mismo con las ciudades. Cuando voy a Nueva York, a Roma o a Londres ya no me acerco a los museos ni a los templos ni siquiera voy a espectáculos. Primero, porque los conozco y después, porque ésa es una actividad propia de los turistas y yo he dejado de serlo. Arribo en ellas y paseo como si estuviera en casa a la espera de la hora del almuerzo o de la cena, que aprovecho igualmente para repetir en esos lugares inefables que sólo aprecian los ciudadanos auténticos y confortablemente residentes. Pero me estoy despistando. Yo quería hablar de Sánchez, como siempre, y los placeres de la vida me han nublado el comienzo de este artículo.

Lo que quería decir es que todos aquellos restaurantes que he visitado estos días en Madrid estaban rebosantes de comensales. Aunque me conocen en todos, naturalmente hay que reservar una plaza, sobre todo, si se va acompañado de la inevitable familia. El caso es que, viendo estos sitios consagrados repletos de público, el observador menos avisado podría llegar a la conclusión de que la economía va viento en popa, de que no hay crisis a la vista. Pero se equivocaría. Lo que sucede en Madrid es un espejismo, una burbuja poco representativa de la media nacional. Madrid es la autonomía que más crece, la que más empleo crea, la que atrae mayor número de inversiones, la que capta más empresas que cualquier otra, el destino que han elegido sin dudarlo los inmigrantes sudamericanos con recursos que huyen de las dictaduras nativas, la autonomía con mayor renta per cápita, y sobre todo la más acogedora y libre, en la que nadie te pregunta de dónde eres o vienes: solo espera que puedas pagar la factura del convite, las cocochas picantes, que no es poco.

Y esto es así porque esta comunidad lleva décadas blindada contra el socialismo, porque está gobernada por la señora Ayuso, la política más capaz, persuasiva y sugerente de la nación, la que ha logrado imprimir un carácter propio a la capital del Estado fuera por completo del alcance de un personaje atrabiliario, demediado, ineficiente y sin escrúpulos como el presidente. Y desde luego, la política más popular de la nación.

Pero ni siquiera Madrid son los restaurantes a rebosar a los que voy, o las calles principales y emblemáticas de la ciudad, abarrotadas de gente dispuesta a vaciar su cartera. En el barrio donde vivo, en el que el poder adquisitivo es más modesto aunque muy superior al de las zonas del sur de la ciudad, la vida se desarrolla a otro ritmo y las urgencias del público son más corrientes y primitivas. Los domingos, por ejemplo, cuesta encontrar un bar abierto. No hay comedores memorables. La mayoría de los vecinos no se toma una cerveza ni a tiros y disfruta del cálido hogar; eso sí, algunos con su pata de jamón a la vista de mi ventanal, a la que no dan tregua. Tratan de gastar lo justo, porque las circunstancias son poco favorables -cuando no adversas-, los gastos de comunidad elevados y las necesidades de la prole que todavía estudia, y a la que le queda tiempo para ingresar en el mercado laboral, acuciantes. Con esto sugiero, o más bien aseguro, que el país, incluido Madrid, atraviesa graves dificultades. Esto es lo que percibe inequívocamente la gente que se acerca todos los días al supermercado y comprueba que la cesta de la compra está imposible -sin que haya ayudado a paliarla la escueta e improcedente rebaja del IVA de algunos productos-, que soporta la factura de la luz -sobre todo si tiene suscrito un contrato en el mercado libre- o que sencillamente está en paro, aunque sea un fijo discontinuo con derecho a subsidio.

Desde este punto de vista, es verdad que Madrid no es España, que no es exactamente como el resto del país. Pero es igual de cierto que en la capital se padecen las mismas penalidades -ya sea con más alegría-que afectan al conjunto de la nación y que el presidente Sánchez no ha sabido combatir, atacándolas vanamente con subsidios inmorales y discriminatorios, así como con un ejercicio feroz de la propaganda. Mi impresión es que Sánchez atraviesa por una decadencia irreversible. Es posible que confunda mis deseos con la realidad, pero sigo apostando a que no.

Hablo con algún amigo experto tanto en economía como en sondeos, es decir, bastante más solvente y cuerdo que yo, y confirma mis premoniciones. «Sánchez es un personaje amortizado empeñado en crear una realidad virtual que tiene poco que ver con la experiencia tangible de la gente corriente, la que va a la compra todos los días, paga la factura de la luz o está en el desempleo. El cambio de tendencia en las encuestas está consolidado y es consistente; todas ellas reflejan que está al alcance una mayoría absoluta entre el PP y Vox -que no va a perder un solo voto-; una mayoría que se beneficiará de la desaparición de Ciudadanos y de la abstención inducida entre los acólitos al socialismo por el rechazo profundo que provoca el personaje y que con toda seguridad va a ser insalvable».

Como ven, la economía va mal, y va a seguir yendo a peor por mucho que se empeñe el presidente en construir una realidad paralela insensible a la experiencia práctica del ciudadano común. El crecimiento económico ya es menguante, la inflación sólo puede aumentar y el mercado laboral empeorará sin duda este año, porque todas las entrañas disolventes de la contra reforma laboral de la vicepresidenta Díaz aflorarán. Los tipos de interés van a subir, el coste de las hipotecas, en paralelo, muchas pequeñas empresas están en ciernes de cerrar por el aumento de los costes y la caída de las ventas, las grandes van a tropezar con dificultades crecientes de financiación, los impuestos se harán más pesados de digerir que nunca.

Sólo Sánchez parece contemplar con indiferencia, incluso con optimismo, el escenario incierto que dibujo en trazo grueso. Deseo, espero y pronostico que la suerte de utopía en la que confía acabará como todas. En la frustración. Es decir, en la derrota sin contemplaciones en la que la gente con sentido común confía. Según mi amigo cuerdo, cuya opinión vale más que la mía, todo indica que la política española va a sufrir un vuelco total y que con un poco de suerte lograremos pasar página a este paréntesis desgraciado en la historia de España, peor en sus resultados que el que ya padecimos con Zapatero. Que así sea.