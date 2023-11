España, una explosión democrática contra el golpe de Sánchez

Lo vivido este domingo en numerosas plazas de España -en Madrid la manifestación superó de largo todas las previsiones y se convirtió en una sobrecogedora y multitudinaria expresión de rebeldía cívica- es el más claro ejemplo de que frente al plan de ruptura constitucional de Pedro Sánchez la calle se erige en el más eficaz contrapoder cuando la voz de los españoles se alza firme y contundente al margen del alboroto y la violencia. Porque, en efecto, las manifestaciones se han celebrado sin incidentes. Lo vivido ha sido una explosión democrática, un estallido de sana convivencia frente a la impostada convivencia que Sánchez utiliza como pretexto para justificar su plan de demolición institucional.

España se ha echado a la calle en un reconfortante ejercicio de autodefensa que es más fuerte que el siniestro plan de ruptura que ha diseñado el presidente del Gobierno. España, los españoles, no están dispuestos a ser utilizados como moneda de cambio, ni a formar parte del ignominioso trueque que ha urdido Sánchez con los enemigos de la nación. El futuro de este país no lo van decidir un presidente felón y los separatistas. Lo que España será, su destino, lo decidirá el pueblo español y no quienes quieren verla de rodillas. La Puerta de Sol se ha quedado pequeña, como las plazas de otras ciudades de España, porque España es aún mucho más grande que la desmedida ambición de Pedro Sánchez. Eso es lo que no ha tenido en cuenta el presidente en funciones del Gobierno.

Y eso, el estallido democrático que ha inundado las calles y plazas de toda España, es el mayor y más firme contrapoder democrático al que tendrá que enfrentarse el poder fraudulento del mercachifle de la Moncloa. Con eso no contaba. Es normal: sólo un vanidoso compulsivo como él es capaz de infravalorar la respuesta de los españoles a su siniestro plan. Pero ahí está: lo de este domingo ha sido una masiva demostración de fortaleza democrática. ?Acaso, pensaste, Pedro Sánchez, que España iba a quedarse callada?