España está sembrada de minas

Con enorme sorna me decía la pasada semana un muy importante, de los más importantes, dirigentes del IBEX: «Si viviera Diana de Gales se lo pasaría en grande desactivando, ella que era tan aficionada, las minas que nos va a dejar Sánchez». Un poco forzada -lo sé- la alusión, pero quizá nos debamos quedar con su esencia, con la realidad en sí misma. Si todo transcurre como aventan las encuestas y al fin en septiembre, a lo más tardar en octubre, Alberto Núñez Feijóo se convierte en presidente del Gobierno español, lo primero que tendrá que hacer es emplearse en desconectar las muchas trampas, en cerrar los agujeros negros, que el aún jefe de La Moncloa nos está dejando.

Lo último es el nuevo bochorno protagonizado por el fiscal del Estado, un tipo que ha colocado a Delgado y a su novio en la responsabilidad -la cosa no es otra cosa- de perseguir sin cuartel a todo aquello que roce los cuarenta años de Franco. Éste ha sido el postrer episodio de una gobernación que ha sacado a los etarras más abyectos y a los asesinos sexuales de las cárceles y que ha evitado, previo complot con los jueces más bizcochables, que individuos condenados por malversar cientos de millones (de Griñán hablo) estén en la calle. A este respecto, estas fechas pasadas un médico que se ha pasado lustros en prisiones españoles cuidando de la salud de los internos, me denunciaba esto sin ambages: «Si hubiera que vaciar los centros de personas afectas de alguna patología irreversible se quedarían vacíos».

Es un paradigma más de lo que ha ocurrido en estos cinco años en España. Otro testimonio: un diplomático que tiene responsabilidades exteriores y que, por tanto, solicita la mayor confidencialidad, se expresa ante el cronista en estos términos: «El marronazo que se va a encontrar Feijóo con Marruecos es de extrema gravedad porque cualquier cosa que decida, vuelta a la situación o conformidad con lo acordado por Sánchez, nos traerá consecuencias internacionales y políticas de extraordinaria relevancia». Y esta referencia sin contar con lo que pueda ocurrir en el Reino aluita si, como parece, los días de Mohamed están contados. Son aspectos, éstos y los relatados anteriormente, que forman parte del conglomerado de herencias envenenadas que un hipotético Gobierno de centroderecha tendrá que asumir el primer día de su acceso a La Moncloa. El antecedente de la mayoría absoluta de Rajoy es muy claro: se topó con una situación económica desastrosa, muy por encima de sus previsiones y de las informaciones que el PSOE de Zapatero les había transmitido en el tránsito.

Sin ir más lejos, una semana antes de la toma de posesión del ministro de Economía in pectore, Luis de Guindos, que se había avenido a compartir con el socialista infiltrado Cristóbal Montoro las responsabilidades financieras del país, aventuró que el déficit que le había comunicado el Gobierno saliente era de un 6%; la verdad fue otra, ascendía ya en aquel año al 9%. ¿Quién puede asegurar que hoy ese déficit del 4,8% que afirma Calviño como real no es otro embuste de estos mentirosos? Ahora Feijóo está advertido; por preocuparse casi en soledad de la resolución de aquella crisis económica pantagruélica, descuidó sus promesas de regeneración, cuatro años más tarde los electores se lo hicieron notar. ¿Caerá Feijóo en el mismo error? Seguro que sabe esto: muchos de sus electores fijos y otros que dudan de si finalmente sumarse a su alternativa, se temen que se repita aquella desgraciada y estúpida historia. Lo que ocurrió antaño. Es un procedente aviso.

En una situación como ésta, en la que se ignora exactamente la magnitud del descomunal derribo que Sánchez ha perpetrado para España, no puede Feijóo en la presente campaña alejarse de compromisos firmes, éticos, decentes, no vaya a ser que el gentío se desilusione. Es curioso: no hace ni cinco días que el candidato popular ha esbozado de cinco a seis «derogaciones» (perdóneseme el nuevo barbarismo) que emprenderá apenas sentado en su sillón presidencial. Afectan desde luego a la reposición reputacional de las instituciones, hoy heridas de muerte porque la osadía sectaria del sujeto enfermo de soberbia que aún nos gobierna, también a la nueva ruta territorial que debe culminar con la confrontación con los separatistas y terroristas que llevan un quinquenio mandando a sus anchas en España, y, desde luego, incumben a la eliminación de cuantas leyes, la del sí es sí, y la de la eutanasia, entre ellas, que han conformado una alarma social sin precedentes. Esto ya lo ha anunciado Feijóo y, bien: ¿qué ha ocurrido? Pues que una buena parte sustancial de la opinión pública, ha dudado de que tales ofertas vayan a cumplirse sin dilación. ¿Por qué? Claro que por los precedentes de Rajoy, pero con certeza porque Sánchez ha asentado en la Nación la seguridad de que todo vale, que todo queda impune, desde las mentiras más procaces, a las humillaciones más barriobajeras ante los dinamiteros del Estado Constitucional.

Las minas, como decimos, están instaladas en todas las dependencias de nuestra organización institucional; apenas queda una libérrima: el Banco de España, las demás están subsumidas por el poder político, trufadas además de miles de sujetos que fuera de la dedicación ahora regalada no se van a comer un saci si regresan a la vida privada. Estos no es que maten por continuar apegados al enchufe, pero sí están dispuestos a llevarse todo por delante. Como dice el proverbio clásico: «Para lo que me queda en el convento, me meo dentro».

Algunas entidades societarias están advirtiendo ya a Feijóo que, en cuanto sea investido, la izquierda derrotada se le echará a la calle, no le proporcionará un día de tregua, activará todas las minas para que el nuevo presidente y sus ministros se dejen las piernas en el menester. Ésta no es una reflexión precipitada: es una constancia que procede de los momentos antiguos: ¿O es que ya nadie quiere recordar cómo se les sublevaron los siniestros barreneros a Aznar y Rajoy? Estamos en las mismas, aunque… con una importante diferencia: ahora el descarrilamiento del país es mucho más grave. Las minas están estratégicamente colocadas para que la cabeza de Feijóo vuele por los aires; ahora bien: cuanto más intenso sea el triunfo, menor será la capacidad de reacción que tendrán los actores del derribo. Esto, sobre todo, es lo que se juega España el próximo 23 de julio, día en que Sánchez no sólo debe ser derrocado en las urnas, sino probablemente llevado a los tribunales de Justicia.