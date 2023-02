Escucharemos muchas cosas que nos helarán la sangre

Cuando las empresas ganan dinero, y más si es mucho y con una tendencia ascendente, es que están cumpliendo su objetivo a la perfección. Las compañías tienen que atender a varios focos de interés al mismo tiempo, pero el principal es el de prestar servicio a la sociedad satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos con la mayor calidad y al mejor precio posible. La prueba irrefutable de que se está acertando en este propósito surge cuando las empresas obtienen el beneficio que anhelan después de pagar a sus proveedores, retribuir convenientemente a los trabajadores, según su productividad y el valor añadido que aportan, y finalmente colmar la ambición de los accionistas que han confiado en el proyecto de negocio aportando la inversión correspondiente. Todos estos hechos simples y evidentes son conocidos por cualquier persona normalmente constituida, y no porque haya estudiado la ciencia económica sino porque forman parte del proceso intuitivo a través del que los humanos se aproximan a la realidad y tratan de comprenderla.

Pero el socialismo en el poder, dirigido por Sánchez y sus secuaces, está empeñado en destruir este acervo común por la vía de criminalizar a las sociedades sólo por cumplir con su fin natural, y más si decide arbitrariamente que están ganando demasiado dinero, una cuestión siempre relativa y polémica. La banca, por ejemplo, lleva años penando, pues obtiene gran parte de sus excedentes gracias a la intermediación de los tipos de interés, y el precio del dinero ha sido negativo o cercano a cero hasta hace muy poco, a causa de la intervención en los mercados del Banco Central Europeo. Como esta intromisión inconveniente, más la expansión monetaria ilimitada y sin precedentes, ha desatado de manera descontrolada la inflación, el BCE no ha tenido más remedio que rectificar y corregirse aumentando con determinación los tipos de interés. Este movimiento inevitable para arreglar los desperfectos causados ha aliviado a la banca, ha vuelto a enchufarle el oxigeno que necesitaba y ha engordado su cuenta de resultados después de más de una década de flaquezas y sinsabores. Naturalmente que esta alteración de la situación precedente perjudica a los clientes bancarios, pero es preciso insistir en que el paraíso en el que hemos vivido hasta la fecha, con tipos de interés mínimos, era absolutamente irreal y debía tocar a su fin para recuperar la normalidad de una maldita vez. Nada es gratis en la vida, el dinero menos, y esta anomalía histórica que sólo induce a la irresponsabilidad de la gente se ha reparado para bien de todos y del conjunto del sistema económico.

Una vez recuperada la normalidad, los bancos españoles han empezado a registrar beneficios récord, y esta situación, que debería ser motivo de alegría general a nada que reparáramos en que el sector financiero es el corazón del sistema económico resulta inaceptable para el Gobierno. La vicepresidenta Calviño, esa comunista mentalmente estructural con piel de cordero, considera que unos resultados tan extraordinarios «confirman lo adecuado de haber impuesto un gravamen extraordinario, porque es un clamor general que tienen que arrimar el hombro». Desconozco si esta señora sale alguna vez del despacho y se pasea por la calle, pero yo que lo hago a diario, circulo por la rúa y no oigo clamor alguno. Aunque no dudo de que en poco tiempo lo habrá, porque esa parece la determinación granítica del Gobierno, la de destrozar la reputación de los empresarios, ponerlos en la picota, quemarlos en la hoguera pública y así excitar el resentimiento social y la lucha de clases, dividiendo a la sociedad entre ricos y pobres, una clasificación que aún esconde otra peor: la partición de la sociedad entre los activos entregados al trabajo duro y la generación de riqueza y de bienestar común y la legión creciente de los pasivos, no ya por edad, sino por los subsidiados, mantenidos y parásitos de toda laya, alimentados desproporcionadamente como los patos y las ocas con el dinero de los demás, aunque con la diferencia de que estos no producen el delicioso foie que tanto me gusta.

No hay expresión más repugnante y más amenazadora que la de «arrimar el hombro». Este es el pesado fardo con el que Sánchez quiere cargar adicionalmente a los empresarios, y resulta tan insistente en los últimos tiempos que ha hecho mella en los tiernos corazones de muchos hombres de negocio que declaran su voluntad de devolver a la sociedad lo que ésta les ha dado. ¿Puede haber una estupidez más soberana? Me canso de decir, y lo hago a coste cero -sin subvención de clase alguna-, que los empresarios no deben nada a la sociedad, a la que tanto aportan a diario colmando sus urgencias y necesidades, y a la que, en casos notorios y destacables, retribuyen adicionalmente con sus obras de filantropía que luego desprecian y menoscaban los comunistas que nos gobiernan. Ninguna clase de actos, ya sea presidido por la mayor excelencia, servirá para persuadir al Ejecutivo y hacerle cambiar de opinión. A su juicio, los empresarios son seres abyectos y los trabajadores unas personas desprendidas y excepcionales destinados a ganar la guerra, una vez convertida la empresa en un terreno de combate y desprovista de la tarea cooperativa en que ha consistido desde el comienzo de la historia hasta la llegada de Marx.

A estos efectos, para poder seguir comprando los votos del pueblo cautivo y desarmado, ya debidamente asilvestrado por unas leyes educativas doctrinarias y sectarias, se grava a las mejores empresas del país con impuestos confiscatorios que expulsarán la inversión y castigarán la cuenta de resultados de compañías modélicas. De momento les ha tocado a la banca nacional -a pesar de que es tremendamente competitiva y eficiente, capaz de financiar a las familias y empresas a costes similares a las alemanas- y a las eléctricas -que se desenvuelven con gran éxito en todo el mundo-; pero ¿quién se atreve a decir, dada la calidad del paño, que los impuestos ominosos no acabarán afectando a otros hombres de negocio igualmente ejemplares a los que se califica de capitalistas despiadados y sin escrúpulos aunque tengan a sus empleados como los mejores pagados de España, de acuerdo con lo que rinden y exponen, pongamos el caso de Juan Roig, el capitán de Mercadona?

«Hay que decirlo sin tapujos. Una gran parte de la responsabilidad en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores la tienen las grandes empresas, que obtienen pingües beneficios y no suben los salarios. Tenemos que conseguir un reparto más justo de los beneficios». Este el desorden mental con el que navega el presidente Sánchez, que sólo busca un único propósito: apropiarse del esfuerzo de los demás para repartir canonjías y prebendas e intentar ganar de nuevo las elecciones ya sea a costa de destrozar el país.

Si esta clase de declaraciones son absolutamente repulsivas, inoportunas e inconvenientes, no serán ni las últimas ni las más graves. Con las elecciones municipales y autonómicas en ciernes y las encuestas esquivas, escucharemos palabras, asistiremos a acusaciones y veremos comportamientos impropios de un país civilizado. Y nos helarán la sangre.