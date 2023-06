Enterrar el sanchismo

Los resultados electorales del domingo 28 de mayo de 2023 son elocuentes: una derrota clara de un cesarismo de cartón piedra que está conduciendo a este país a una situación precaria desde el punto de vista económico, insegura desde el punto de vista jurídico y polarizada desde el punto de vista social.

La valoración de la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición a lo largo de ya más de tres años y medio es francamente negativa. No sólo no ha solucionado algunos de los problemas más importantes de nuestro país (deuda pública, déficit público, gasto público superfluo, tensiones territoriales, paro, emergencia social) sino que los ha agravado directamente, a través de la aprobación de leyes ideológicas de una pésima factura jurídica, o indirectamente mediante la inacción en la resolución de asuntos relacionados con algunos de los problemas esenciales de nuestra convivencia, como es el caso del apoyo expreso, tácito y presunto a los separatistas catalanes y vascos, con especial relevancia, por la ignominia que ello supone, en el caso de EH Bildu.

El señor Sánchez Pérez-Castejón, al que tanto le preocupa su imagen, no debería ser recordado como a él le gustaría. Su narcisismo extremo y su amor por la propaganda fatua no han podido ocultar su incapacidad como líder y como gestor público y su ausencia de escrúpulos para acceder al poder y mantenerse en él aun a sabiendas de que tanto su país como su partido tendrían que pagar más pronto que tarde un alto precio.

El pasado domingo supone un halo de esperanza para acabar con una etapa oscura de la historia de España en la que los ataques a los tres pilares esenciales del Estado de Derecho han sido la tónica habitual y la forma ordinaria de ejercicio del poder. En efecto, la falta de respeto al principio de legalidad, el desprecio por la separación de poderes y la limitación abusiva de derechos fundamentales han sido las señas de identidad de un gobierno centrado en las minorías y apartado de la mayoría social.

En un alarde más de tacticismo, el enésimo, el todavía presidente del gobierno ha decidido anticipar las elecciones generales a una fecha coherente con su proceder habitual y su propensión al trile. No lo ha hecho por las razones explícitas que expuso en su rueda de prensa en la que no admitió preguntas. Lo ha hecho por las razones implícitas que todos sospechamos y que son básicamente cuatro. Primero, acallar la posible revuelta interna en su propio partido. Segundo, interferir en los procesos de conformación de los nuevos gobiernos en aquellas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos donde se requiere un pacto entre PP y VOX. Tercero, aprovechar el estado catatónico en que se encuentra todo el espectro político situado a su izquierda. Cuarto, para que le favorezca la previsible menor participación.

Con esta decisión de anticipar elecciones no ha pensado en su país (convocar unas elecciones generales al inicio de la presidencia rotatoria de la Unión no es, como ya le ha indicado Bruselas, el mejor de los escenarios, ni para España ni para la propia Unión). Tampoco ha pensado en su partido, que no tendrá tiempo de recomponerse del varapalo del domingo pasado. Sólo ha pensado, una vez más, en él mismo, en buscar una ruta de escape que le asegure unidad ficticia dentro del partido en época electoral mientras él prepara su salida definitiva hacia cualquier otra aventura en la que embauque a quien se deje embaucar.

El resultado del domingo es una muestra clara del hartazgo de la ciudadanía y supone un mandato a los políticos de centroderecha para que lideren la ejecución de otras políticas alternativas, en el fondo y en la forma. Unas políticas consensuadas, plurales, eficaces y respetuosas con la libertad y la propiedad. Unas políticas pensadas para la mayoría de la sociedad y no para las minorías clientelares o de voto cautivo.

Pero no ha tenido que transcurrir ni una semana para darnos cuenta de que podemos temer lo peor y para pensar que la táctica del actual presidente del gobierno puede, con todo lo que ha caído, salirle bien, consiguiendo la división entre PP y VOX justo en el momento de la verdad. División por una absurda lucha fratricida que acabará como todas las luchas de esa naturaleza: con una oportunidad única de acabar con todo lo que representa el sanchismo.

Parece que no se ha aprendido nada de las numerosas lecciones pasadas (pregúntenles a los dirigentes de Ciudadanos). Bien harían las direcciones nacionales de PP y Vox en reflexionar sobre lo que de verdad importa a la ciudadanía y ha demostrado ésta con su voto: echar a Sánchez Pérez-Castejón. Todo lo demás, es accesorio.

El remilgo, la melifluidad, la soberbia, la prepotencia y, en general, la falta de visión política puede acabar alargando el martirio que desde hace cinco años está padeciendo la mayoría de este país. Y si no entienden esto es que no han entendido nada. La improvisación, las ocurrencias, los eslóganes políticos y el tacticismo como forma de contestar a otro tacticismo sobran en este momento. Se requiere estrategia y se reclama altura de miras. Si no se llegan a conformar los gobiernos de coalición que los ciudadanos han exigido en las urnas en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos donde la suma de votos y escaños da para ello, se cometerá un error histórico cuya traducción práctica veremos pronto y cuyas consecuencias no perdonarán los ciudadanos.

Ellos ya han hecho su trabajo votando democráticamente el domingo de manera responsable y mandando un mensaje nítido. Ahora les toca hacer el suyo a los políticos. Que así sea.

Antonio Jesús Alonso Timón

es Profesor de Derecho Administrativo. Director del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE)