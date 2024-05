Enorme tortazo ‘indepe’, el PP se refuerza para las europeas

Tras el enorme tortazo que se ha llevado el independentismo en las elecciones catalanas, el PP se refuerza de cara a las europeas. Pero todo dependerá en buena medida, de la golfería de Sánchez que, ya lo sabemos, es inmensa porque, fíjense: en una nueva pirueta, fechoría más bien insólita en los usos de nuestra democracia, este truhán hizo que el tristísimo Illa apareciera ante un cartel electoral pidiendo prácticamente el voto. Sin precedentes algo así.

¿Qué nos podemos esperar de un resultado tan controvertido como éste de Cataluña? Pues todo. Empezando por esto: la votación ha dado al traste con el auge independentista. Reparen, sin embargo, en esto: si a Sánchez le conviene políticamente no dudará en ejecutar literalmente a quien sea (y «quien sea» puede ser el estrepitoso derrotado Aragonés o incluso a Puigdemont) con tal de asegurarse lo único que realmente le importa: seguir en el machito de la Moncloa. Otro escenario posible para él es alargar la temporada hasta después de las elecciones europeas, ver cómo le va en ellas (al fin y al cabo son un remedo de las generales) y luego Dios dirá. Claro es que en esta táctica dilatoria puede perder la vida, porque sus potenciales socios, los antiguos convergentes de Junts o los derrotados de ERC, se le pueden subir a los morros y decidir en comandita que es mejor para ellos establecer un boicot y, en consecuencia, repetir todas estas elecciones. Pero algo es claro: para los independentistas esto es un revés muy importante, diría que histórico.

O sea, que todo está abierto y que sólo una cosa está muy definida: esto va para largo, un poco más corto si los exhaustos de Aragonés hacen de tripas corazón, se humillan ante Sánchez y admiten ir de amanuenses o monaguillos en un hipotético gobierno de coalición pero, eso sí, contando con que la fauna de los Comunes, lo que queda de ellos, se resigne a aparecer en este acuerdo como simple mochileros de los grandes, lo cual tampoco parece muy halagüeño para ellos.

Con todo, y como iniciamos con este titular, ¿qué es lo que más le apetece a Sánchez? Pues seguro que le vendría de perillas una copia de aquel tripartito que hace años presidió el muy charnego Montilla. Si fuera así, una sola consideración compartida por varias de nuestras fuentes: ERC se iría por el sumidero, se desguazaría poco a poco en un ambiente de guerra interna en la que ya no convivirán sus dos almas: la pactista de Junqueras y la radical de los separatistas que piensan, con algún acierto, que su pacto en Madrid –aparecer, como han aparecido, de costaleros de Sánchez– no les ha deparado beneficio alguno. Y a la vista está.

Porque, al margen de estos análisis premonitorios de una realidad que se puede o no confirmar, el vencedor de este desafío electoral es el no-independentismo.

Puigdemont, por su parte, de forajido, escapado cobardemente en el maletero de un coche, ha pasado a convertirse en un líder controvertible del separatismo más feroz. Como suena. Puede tener la sartén por el mango y el mango también, aunque… ¿le va a pedir el cuerpo dejarle en cueros a Pedro Sánchez y sacarle de La Moncloa? Es como en el chiste del dentista: «No nos vamos a hacer daño verdad?».

En principio, Puigdemont sabe perfectamente que un cambio en la gobernación general de España a él personalmente, a su residual partido también, desde luego, no le vendría nada bien, porque Feijóo no le concedería tantas regalías como le ha venido ofreciendo Sánchez. No es poca cosa este reparo.

Todavía, instalados en la especulación, caben dos debates más. ¿Cabe la posibilidad de un Gobierno en minoría de Illa? Tampoco se puede descartar. El segundo es éste ya anunciado en las primeras líneas de esta crónica de urgencia. ¿Quién será el ejecutado preferido por Sánchez? Pues a este respecto una impresión: Puigdemont. Llegará a la investidura de amnistiado. Una declaración que le puede estallar en la cara a ese golfo que, reventando todas las costumbres y las reglas de una democracia decente, impulsó a su aspirante-mindundi a contravenir las normas y en la práctica a pedir el voto para su partido.

Estas elecciones, aparte de lo antedicho, serán recordadas por el escándalo de las Rodalías, y la incursión inmoral de Illa en el día electoral. Es decir, todo al cabo de lo que representa Sánchez y que se queda en esto: el nulo respeto a la convivencia democrática.

Y una nota final: resultado excelente para el PP, por no decir grandioso. Cinco veces más que hace cuatro años, el mejor desde el año 2012. Sube el que más, se convierte en la cuarta fuerza política después de haber quedado la octava en la anterior legislatura. Quedan absolutamente reforzados Alejandro Fernández y desde luego Feijóo, que queda absolutamente reforzado cara a las elecciones del 9 de junio. Sólo una reflexión importante: ¿qué sucedería si Vox no actuara de pesadilla para el PP? Hoy estaríamos hablando incluso de una victoria del centroderecha español.