Por una elemental cuestión de dignidad y justicia a De los Cobos hay que llamarle general

No sólo fue purgado de forma ilegal por el ministro Fernando Grande-Marlaska de su cargo de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, sino que el coronel de la Benemérita Diego Pérez de los Cobos contaba con méritos sobrados para ser elevado a general. No lo dice OKDIARIO, sino el mismísimo Tribunal Supremo, que considera que el militar tenía razón y debió ser propuesto para el ascenso, entre otras razones, porque ocupaba el número uno en las valoraciones del Consejo Superior de la Guardia Civil. La inquina y la cobardía moral de Marlaska se cebaron con un coronel de intachable trayectoria que no hizo otra cosa que cumplir con su obligación y respetar escrupulosamente la ley. Quien no lo hizo fue el ministro de Interior, que si tuviera un atisbo de decencia, habría dejado el puesto por vergüenza. Está claro que no la tiene.

Cómo será de impresentable el ministro que el Supremo ha anulado tres ascensos a general concedidos por Interior, saltándose al coronel, y la situación se retrotrae al momento inicial. Un varapalo durísimo para Interior, que deberá comunicar la decisión a los tres generales afectados: Francisco Javier Sánchez Gil, Arturo Prieto Bozec y Antonio José Rodríguez Medel Nieto. Víctimas colaterales, todos ellos de la indecencia de Marlaska. Cabe recordar que, además de expulsarle del cargo de jefe de la Benemérita en Madrid, el ministro se negó sistemáticamente a introducir su nombre entre los propuestos para acceder al generalato. Una situación que ahora el Supremo considera contraria a derecho. Pérez de los Cobos fue restituido en su puesto el pasado agosto por mandato del TS, pero el militar recurrió también el veto que le impidió su ascenso a general. Ahora, la justicia retrata a un ministro que se ha saltado, por dos veces, miserablemente la ley. Por eso, a De los Cobos habría que llamarle general. ¿Y a Marlaska?