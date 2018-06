El que tiene que ir al banquillo es Trias

¿Hay algo peor que un político corrupto? Aunque parezca mentira sí: un político corrupto que se querella contra los periodistas honrados que han desvelado sus latrocinios y les monta una campaña de difamación con ayuda de tribuletes a sueldo o amiguetes como el ¿periodista? podemita e independentista Jordi Évole. ¿Hay alguien más inmoral que Xavier Trias, ex alcalde de Barcelona y líder de la oposición a Colau en la actualidad? Rotundamente, no. El corrupto político catalán, persona de confianza del capo di tutti capi, Jordi Pujol, metió una querella a Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro cuando destaparon en El Mundo sus cuentas en el banco UBS en Suiza. Los periodistas no hablaban de oídas sino que basaron sus exclusivas en documentos policiales que acreditaban, con todo lujo de detalles, los más de 12 millones de euros que el entonces alcalde de la Ciudad Condal escondía en el paraíso fiscal helvético.

La estrategia del a la sazón alcalde, en comandita con su abogado, Xavier Melero (conocido como Javier Melero cuando defendía al íntimo de Trias, Javier de la Rosa), fue querellarse contra los periodistas que habían osado poner en solfa la honorabilidad del muy corrupto Trias, un niño mimado de la alta sociedad barcelonesa. A la par, urdieron un plan, con la colaboración de medios podemitas como Infolibre, El Diario o ese ruinoso Público de su tronco Jaume Roures e independentistas como La Vanguardia, para asesinar civilmente a los tres informadores. Informadores que han sacado, entre otros muchos asuntos, el caso Faisán, Urdangarin, Pujol, los sobresueldos y la financiación en B del PP, los sms de Rajoy a Bárcenas, Ignacio González, las cuentas en Suiza de Granados, el contrato de Neymar, que acabó con la dimisión de Rosell, el robo en el híper de Cristina Cifuentes o el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero. Tres años y medio después, La Sexta reveló que Trias aparecía como cotitular de cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.

El desahogo del personaje llegó al punto de negar la mayor cuando la TV que dirige Antonio García Ferreras le enseñó nuevas pruebas de su inmoralidad y sus ilegalidades offshore. Esperemos que el falsario, defraudador y corrupto Trias pague por su millonario patrimonio al margen de la Hacienda española que, según los indicios de la Policía, provendría del cobro de comisiones ilegales. Inda lo pudo decir más alto pero no más claro en el transcurso del juicio que ha ganado al ex alcalde: “Lo increíble y paradójico es que quienes estemos sentados en el banquillo seamos tres periodistas que nos limitamos a contar la verdad y no un defraudador con cuentas en paraísos fiscales como el señor Trias”. Esperemos que la Agencia Tributaria no le haga un Infanta, le inspeccione, lo procese y le haga pagar el multón que se merece. E incluso pida cárcel para él si ha rebasado, como parece, el límite del delito fiscal que marca el Código Penal. Hacienda somos todos… también el offshore Trias.