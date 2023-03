Duelo de aspirantes

Sepan que el Mallorca-Osasuna se disputa en viernes a las 21 horas porque los navarros tienen semifinal de Copa el martes, descanso para ellos y «jetlag» para Gio y Kang-in lee.

Quienes crean que por esta circunstancia Arrasate va a permitir la menor relajación en los suyos, no conoce ni al técnico ni al equipo. Tampoco es tonto y sabe que la desventaja con la que se enfrenta al Athletic, aunque mínima, reduce sus opciones en el torneo del KO. Ya no hablemos en una hipotética final frente al Real Madrid o el Barça, en orden inverso de probabilidades. En cambio se encuentra a dos puntos de la Conference League, en pugna con los leones de Valverde, el Rayo y el Celta. Además, el Mallorca le superará si le gana.

Vienen con bajas, si bien no especialmente importantes. Peña y Chimy Avila por lesión y Brasanac por sanción. No creo que su convocatoria con la Selección haya pesado mucho en el estado físico de su mejor defensa, David García. Para el centro del campo ha recuperado a Torró. Estará Moi Gómez, una pesadilla para los chicos de Javier Aguirre en El Sadar. Arriba solo dos jugadores, Budimir, la cuña del mismo palo, y Kike García. Nada indica que salgan ambos, al menos de principio.

Es un equipo peligroso fuera de casa porque no se arruga ni se rinde. Vencedor en cuatro de sus desplazamientos y derrotado en seis, con tres empates, se muestra fuerte atrás y débil en ataque. Tres de sus solo diez tantos fuera los marcó en un solo encuentro, en Sevilla, pero únicamente los cuatro primeros de la tabla han encajado menos en calidad de visitantes.

Valjent y Augustinsson estarán en la grada. El mejicano no desea sorpresas porque sabe que una derrota infundiría un nerviosismo todavía injustificado. Aun. No creo que apueste por Dennis pese al largo viaje del uruguayo, Quizás Nastasic y Copete junto a Raillo. Ya veremos. De medios hacia arriba no cabe esperar muchos cambios, salvo que conceda una pausa al otro viajero, el coreano.

Diaz de Mera visita Son Moix por tercera vez. 1-1 contra el Girona y 1-1 frente al Espanyol. En ningún caso gustó a los mallorquinistas, que le recriminan un derribo a Oliván en el último segundo junto a la linea de fondo y dentro del área visitante. Nacido en Daimiel (Ciudad Real) hace 34 años no es tarjetero ni todo lo contrario pero lleva siete rojas esta temporada, algo inseguro y, como todos, fiado al ojo del VAR. En el presente curso suma dos «1» por cinco «X» y seis «2».