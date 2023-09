La droga de los «muertos vivientes» se extiende por España ante la inacción del Gobierno

El fentanilo, un fármaco que está causando efectos devastadores en Estados Unidos y en otros países, ha irrumpido como droga ilegal en España y se extiende por la geografía nacional tras haber encontrado en Barcelona su puerta de entrada y punto de distribución. El opiáceo al que ya son adictos miles de ciudadanos estadounidenses convierte a sus usuarios en «muertos vivientes», con la mirada perdida y caminar trastabillado, al modo de zombis. Según advierte el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las redes de narcotráfico de la droga zombi en nuestro país están consiguiendo su propósito sin que el Gobierno sea capaz de reaccionar. «Su consumo está aumentando y su control es cada vez más complicado porque no se están poniendo medidas ni medios para paralizarlo», alertan desde el CNI a OKDIARIO.

Hasta ahora, la penetración de esta droga en España era relativamente reducida, pero desde Inteligencia han alertado que han detectado una circulación alarmantemente creciente, especialmente entre los más jóvenes. Cada vez hay más «puntos calientes» repartidos por nuestro país, expresión con la que las Fuerzas de Seguridad se refieren a las zonas de mayor presencia de narcotraficantes y organizaciones dedicadas a la recepción y distribución de estupefacientes. Madrid tampoco se salva, porque su consumo se reducía antes a zonas muy delimitadas. Hoy se ha expandido de manera preocupante, al igual que por otras capitales donde la Policía se muestra impotente. «Estamos desbordados, no hay suficiente capacidad de respuesta, porque el aumento de las redes de narcotráfico está siendo muy notable y por parte del Gobierno no se están tomando medidas en materia de refuerzo de medios para la lucha contra esta delincuencia, no se ha realizado ningún plan estratégico ni se están dotando las diferentes unidades». Otras zonas calientes son Algeciras, Gibraltar, la Costa del Sol, el Levante, Ceuta y Melilla.

Estamos ante un problema gravísimo de salud pública que obliga a adoptar medidas urgentes, porque la propagación de esta droga de efectos devastadores está siendo rapidísima. No se trata de alarmar, sino de instar a los poderes públicos a tomar conciencia de que no se puede estar con los brazos cruzados.