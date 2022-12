La división y la erosión institucional, esa gran obra de Sánchez

golpe de Estado en Cataluña en 2017. En él demostró una clarividencia y una soltura inéditas, animando a combatir el desafío a las instituciones por todos los medios legales posibles. Ese discurso fue remitido, como es obvio, a Rajoy -a quien le pareció un exceso providencial-. Pero fue el que lo aprobó. Y digo que fue providencial porque le allanó el camino: la intervención posterior de la Generalitat, con la aplicación del Discursos del Rey en sentido estricto sólo ha habido uno. Este se produjo con motivo delen Cataluña en 2017. En él demostró una clarividencia y una soltura inéditas, animando a combatir el desafío a las instituciones por todos los medios legales posibles. Ese discurso fue remitido, como es obvio, a Rajoy -a quien le pareció un exceso providencial-. Pero fue el que lo aprobó. Y digo que fue providencial porque le allanó el camino: la intervención posterior de la, con la aplicación del artículo 155 a la que a Sánchez fue arrastrado a regañadientes -contra su voluntad, porque no le quedaba más remedio- y el intento fallido de evitar el referéndum ilegal. Fallido por la falta de determinación, de la prevención de la que infructuosamente se encargó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y por los errores gravísimos de los servicios de inteligencia.

El socio de gobierno Podemos detesta la Corona, y lo dice a tumba abierta, sin clase alguna de pudor, incluso con aire chulesco. Los aliados gracias a los que sobrevive Sánchez en La Moncloa repudian y atacan la Monarquía cotidianamente: los catalanes, los filoetarras de Bildu, los nacionalistas vascos. Me parece que vivir en la Zarzuela en estas condiciones debe ser una tortura permanente, convertido el Palacio en lo más parecido a una celda de aislamiento con el oxígeno apenas imprescindible para sobrevivir. Es una situación tan delicada, que pasa tan desapercibida para el común de los mortales, que a mí me duele tanto como me conmueve. El caso es que ese ha sido el único gran discurso de Felipe en todo su mandato, y quien le concedió la potestad de dirigirlo a los ciudadanos fue Rajoy. Por el contrario, desde que gobierna Sánchez el Rey ha sido demediado, postergado o anulado a diario.

En estas circunstancias tan excepcionales por las que atraviesa la nación, Felipe alertó el día de Nochebuena de los tres grandes problemas que afectan al país: la división de la sociedad, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones. Visto así, el diagnóstico es tan certero como evanescente, de manera que el socialismo sanchista se ha visto reconocido en el discurso, así como la sedicente prensa adicta, progresista y enchufada a la subvención pública. A mí, en cambio, me parece que, con esta clasificación ordenada de nuestras lacras, quería tácitamente señalar al causante de todas ellas, que no es otro que el presidente Sánchez. Él es el que, siguiendo la estela guerracivilista de Zapatero, ha ahondado la división social y la discordia civil con sus infames leyes de género y la resurrección de la mal llamada memoria histórica o democrática. Y finalmente, es Sánchez el que lleva tiempo erosionando las instituciones, empeñado en conformar un poder judicial y un Tribunal Constitucional de su cuerda, con el exclusivo interés de situarlo a sus pies.

Por si sirve de algo, les recordaré que cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró recientemente que el aborto no era un derecho y delegó en los magistrados de los estados federados correspondientes la potestad de juzgar la legislación al respecto, la reacción de Sánchez fue contundente, visceral y premonitoria: «Tenemos que evitar a toda costa que esto suceda en España». Y este es el leitmotiv que persigue su mandato: doblegar a la Justicia, a la que no quiere en ningún caso como contrapoder, sino como un apéndice más del Gobierno autoritario que padecemos, siempre presto a obedecer sus dictados.

Da igual que hace tiempo que el poder judicial tuviera que haber sido renovado, así como el tribunal de garantías. El PP, cuya aquiescencia es imprescindible hasta ahora, se ha negado con razón: sería algo así como entregar el poder absoluto a Sánchez para proseguir su tarea de devastar la nación y todos los principios que la han inspirado hasta la fecha.

Irritado porque no puede conseguir como hasta ahora todo lo que se propone, el presidente ha emprendido una reforma de las reglas del juego para nombrar magistrados por mayoría simple y afortunadamente se ha encontrado con la oposición del Constitucional. Gracias a Dios. En medio de la ignorancia general, queridos amigos, aquí es donde se dirime el futuro de España tal y como la hemos conocido hasta la fecha. En la capacidad de resistir las embestidas de un depredador fiero y consumado.

En esa carrera enloquecida por ocupar todo el poder y a toda costa, Sánchez ha rebasado la línea roja que distingue a un demócrata de un totalitario, y que consiste en sostener que el Congreso es soberano y que ningún poder jurisdiccional puede limitar lo que la mayoría parlamentaria decida. Pero pensar de esta manera supone una absoluta impugnación de lo que significa la Constitución, según la cual las mayorías parlamentarias tienen limitadas sus facultades de acuerdo con la ley, y naturalmente y constitutivamente están subordinadas a ella. Ni siquiera la democracia está por encima de la ley, entre otras cosas porque, de ser así, ya no estaríamos en presencia de una democracia sino en manos de la tiranía de la mayoría parlamentaria y del déspota que la dirige, es decir, del presidente Sánchez. Yo no soy experto en casas reales y menos en discursos de reyes, pero, modestamente, esto es lo que pienso que quiso decir, o sugerir, Felipe durante su intervención censurada por la Moncloa, ante la incomprensión general del pueblo llano y el cabreo de los más exigentes. Pero me parece que en la actual tesitura viene como anillo al dedo ese refrán que dice que a buen entendedor, pocas palabras basta.

