Desvergüenza con un brutal aviso

No ha dudado en avisarlo: va a remover el fango porque, claro está, es de los demás, no es el suyo. Ha comparecido contra todas las luces de la razón (y de la información) porque, apenas dos horas antes de su intervención, la impresión general, es más, casi la certeza de que se marchaba era común en casi todos los ámbitos políticos del país. Nuevamente, Sánchez ha dejado pistas como Pulgarcito, pero pistas falsas que alumbraban la hipótesis de su salida. Al final, lo ha vuelto a hacer.

Su farsa le ha salido bien utilizando además hasta a su propia mujer y al Rey para justificar su decisión. El montaje le ha venido perfecto porque hasta las personas más informadas caminaban en la dirección contraria a la que él ha tomado. Nos vamos a enterar, desde luego, porque su intervención no ha sido un canto pacífico para encarar el futuro, antes bien ha sido una advertencia, un aviso brutal no ya a los que él considera los principales artífices del acoso y derribo a él, a su familia, a su Gobierno y a su partido; no, esto va para el público en general, ante el que se ha se ha presentado como una víctima, el destinatario de una campaña infame no ya contra él, sino contra la propia democracia.

Es tal la desvergüenza de la que ha hecho gala que cualquier pronóstico puede quedarse corto. Ha asegurado que la libertad de expresión se ha pasado de la raya, lo cual significa que va a hacer todo lo posible por coartar el trabajo de los medios independendientes. Ha arremetido contra los bulos, cuando el PSOE y su Ejecutivo han funcionado como paradigma de las imputaciones falsas. ¿O es que no se puede recordar cómo su propia vicepresidenta acusó a la mujer de Feijóo de una concomitancia económica y profesional con una determinada empresa. Él ya dice que sigue «con más fuerza si cabe», lo cual es para que nos lo hagamos mirar. Él se siente el galán universal que cuida de la democracia y en función de eso va a comportarse en el futuro. Hay que señalar que en la propia Moncloa se han vivido desde el miércoles hasta la fecha por los menos cuatro sensaciones: primero, estupor; después, desesperación; en el fin de semana, aceptación de lo inevitable; y, finalmente y contra todas las luces de la especulación, júbilo: «Nuestro mecenas al que tanto debemos, se queda, ¡viva la madre que le parió!».

Y bien, ¿a partir de ahora qué? Sería estúpido negar que esta pirueta golfa en la que ha involucrado incluso al Rey no le ha salido mal del todo, no hay más que recaer a este respecto en la postura de su candidato catalán, Salvador Illa, henchido de gozo ante la decisión de su manager. La campaña catalana empezado a las once de la mañana de este lunes desprovista ya de la alarma que había producido en el PSC la duda del «si me marcho o me quedo». Ahora, ya lo verán, se volcará en mil mítines vendiendo la especie de que ha resistido al embate canalla de sus opositores. ¿Esto engordará la bolsa de sus votos? Parece que sí. Ahora bien, tras la nueva sorpresa volverá a desarrollarse, como no puede ser de otra forma, la vida diaria y los jueces en general seguirán aplicando la Justicia igual para todos y los medios de información continuarán publicando aquello que les parezca tan relevante como cierto.

El mago de la estrategia, que lo es, puede retorcer la política, aparecer como víctima de «un movimiento reaccionario mundial» (sic), ¡ahí queda eso!, pero alguna vez, hay que decirlo así, la verdad prevalecerá sobre todas sus infectas martingalas. Ha quedado nítidamente claro: a Sánchez no se le pueden creer ninguna de sus mentiras, pero tampoco se pueden adivinar sus estrategias., menos aún las electorales. De aquí que algunos, a la hora de adelantar lo que iba a ocurrir, nos hayamos equivocado de forma crucial. La víctima se ha disfrazado de provocador y a partir de ahora que cada uno de nosotros haga todo lo posible por aguantar su vela. No va a ser fácil, ni cómodo, porque nos vamos a enterar. El psicópata ha dejado un muy preocupante mensaje: el miedo.