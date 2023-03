La descomposición de un Gobierno que es un peligro público

Que la ley del sólo sí es sí ha fracturado al Gobierno es una evidencia, por lo que sólo es cuestión de tiempo que PSOE y Podemos formalicen su ruptura. En realidad, tanto a unos como a otros les interesaría caminar por separado hasta las elecciones generales, pero ambos aguantan a la espera de que sea el otro quien anuncie el fin de la convivencia. Cómo será la cosa que, según informa OKDIARIO, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha amenazado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con hacer valer el pacto de legislatura que permite a los morados designar sin injerencias su cuota de ministros. Yolanda Díaz es ministra de cuota de Podemos, por lo que la amenaza revela el grado de descomposición del Ejecutivo. Todo lo que está pasando es la prueba del nueve de que este Gobierno ha superado todos los umbrales de lo tolerable en una democracia. Es, más que otra cosa, un peligro público, un riesgo objetivo para el interés nacional.

España no puede permanecer ni un minuto más bajo la losa de un Ejecutivo que encara el final de la legislatura exhibiendo sin pudor una obscenidad en la gestión sin precedentes. No les mueve España ni los españoles, sino sus intereses partidistas. Todo es de una hipocresía lacerante: Sánchez, que avaló la ley de Irene Montero, ha aceptado reformarla sólo cuando ha comprobado que el PSOE estaba cayendo en picado en las encuestas. Que no se arroguen ninguno de los dos partidos de Gobierno la defensa de los derechos de la mujer, porque nunca un Ejecutivo le hizo tanto daño como este. Ahora se despellejan públicamente, pero no hace nada vendían la ley como un paso histórico en la defensa del feminismo. Todo desprende un tufo insoportable, un pútrido olor que se acrecienta a medida que PSOE y Podemos exhiben sin pudor sus vergüenzas.