Un vistazo en detalle a las tripas de los datos sobre la evolución del mercado de trabajo en el último trimestre de 2022 pone de manifiesto que el único aumento del empleo entre octubre y diciembre provino del sector público, con 20.000 personas más, mientras el sector privado destruyó casi 102.000 puestos de trabajo. Es un síntoma de que la desaceleración económica está lastrando la creación de empleo en las empresas e instituciones privadas que, no en vano -no nos engañemos- son el motor de la economía, por lo que se puede afirmar que 2023 -año en que el PIB español no crecerá mucho más allá del 1%- será considerablemente peor en lo que respecta a la creación de puestos de trabajo.

Es cierto que el mercado laboral terminó 2022 con 278.900 ocupados más, 79.900 parados menos y una caída de la tasa de temporalidad de más de siete puntos hasta el 17,9 %, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística, pero conviene no dejarse llevar por las apariencias: la reducción de la temporalidad tiene que ver, sobre todo, con el cambio de nomenclatura. Porque los fijos discontinuos de ahora -que no engrosan las listas del paro- son los temporales de entonces, que sí figuraban como demandantes de empleo los meses que estaban en paro. En suma, que hay más parados de los que aparecen en las cifras oficiales.

De modo que en lugar de dejarse llevar por el triunfalismo, el Gobierno tendría que asumir que los efectos de la reforma laboral sobre el mercado de trabajo han sido, en todo caso, discretos. Porque si con una economía creciendo al 5% en 2022 se han creado apenas 278.900 empleos -en buena parte públicos-, con una economía que va a crecer considerablemente menos en 2023 nos podemos encontrar con destrucción de empleo en el presente ejercicio. Por mucho que el Gobierno venda a bombo y platillo los datos de paro, lo cierto es que las cosa pinta negra