Cuando se vayan del Gobierno, ¿por qué no montan una empresa?

Son jóvenes, algo han aprendido durante sus cuatro años en el poder, ya conocen que la realidad se da de patadas con la ideología ultra y los maximalismos. Conozco a gentes de ese entorno –altos cargos, asesores, beneficiados, etc- que ya piensan más en qué les deparará la suerte cuando más pronto que tarde tengan que abandonar sus cómodos predios y ganarse la vida como todo hijo de vecino. En el bien sabido que los ministros y secretarios de estado gozarán de una indemnización suculenta durante dos años a partir de los ceses.

Lo escribo sin maldad alguna. Ese sería el momento ideal para que conocieran de verdad por dónde transcurre el mundo, por dónde va la sociedad y cuáles son las inquietudes de los ciudadanos a los que prometieron proteger y trabajar por ellos.

En ese contexto, nada mejor que –como son muy listos y ya gozan de experiencia- emprender aventuras empresariales o de emprendimiento. Sabrán lo que es pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de sus empleados, pagar gas, agua y luz, buscar clientes que gocen de su confianza. Entonces, una vez superados todos esos obstáculos, que vuelven y gobiernen desde la realidad y el realismo.

Tienen un gran número de sectores en los que acreditar y aplicar sus talentos; a cuerpo descubierto, sin las mamandurrias de papá Estado. ¿No dicen que Juan Roig es un indeseable empresario que emplea a más de 100.000 trabajadores? ¡Pues que le imiten! ¿No dicen que los banqueros usureros ganan dinero a espuertas por no hacer nada? ¡Pues que abran su propio banco! ¿No dicen que la sanidad pública (madrileña, of course) es un desastre? Pues como han pasado por las grandes universidades que inventen startups encaminadas a garantizar servicios de calidad y a bajo coste.

Va a llegar el momento adecuado. Como dicen las hilanderas de la Sierra de Francia, no me lo cuenten, hágase. No me quiero ir al otro mundo sin haber contemplado con mis propios ojos milagro de tamañas dimensiones.