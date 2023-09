Cualquier contacto del PP con Junts tiene su riesgo y por eso hay que explicarlo

Que el PP, a través de su vicesecretario Esteban González Pons, se reuniera -como ha informado OKDIARIO- con representantes de Junts no es incompatible con el hecho de que el PP, tras escuchar la rueda de prensa de Puigdemont, decidiera que cualquier entendimiento con Junts es imposible por una elemental cuestión de dignidad y respeto a los principios constitucionales. Ahora bien, lo que resulta imprescindible es que esos contactos se expliquen bien ante la opinión pública.

De lo contrario, se corre el peligro de que la izquierda aproveche esas reuniones para legitimar las negociaciones que el PSOE mantiene desde hace tiempo con la formación del prófugo de la justicia y otorgarle una inmerecida baza a Pedro Sánchez. No es tan complicado explicar que el PP contactó con representantes de Junts para constatar de forma directa que no hay negociación posible porque el PP, a diferencia de Pedro Sánchez, no está dispuesto a debilitar el Estado a cambio de siete votos.

Pero si esos contactos con los separatistas no se explican convenientemente no es de extrañar que en el electorado popular dichas reuniones puedan descolocar a más de uno. Evidentemente, esos contactos tenían un riesgo evidente, de forma que resulta absolutamente necesario desplegar muchas dosis de pedagogía política para que el electorado no se haga una idea equivocada de lo ocurrido.

Por supuesto, el PSOE es un consumado pescador en río revuelto y venderá los encuentros de González Pons con representantes de Junts como prueba de la hipocresía de Génova por criticar la negociación de los socialistas con los separatistas cuando ellos hacían lo propio. Resulta evidente que desde el PP no ha habido negociación alguna con Junts, pero el simple hecho de que los encuentros del vicesecretario general de los populares no se expliquen de forma adecuada permite a la izquierda propagar sus mentiras a los cuatro vientos. Y en eso, en esparcir basura, son unos consumados maestros.