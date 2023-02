Cristian González, el 'buscafigurantes' del show de Pedro Sánchez

Uno de los dos jóvenes figurantes que se prestaron a participar en el vídeo en el que Pedro Sánchez presumía de haber subido el Salario Mínimo Interprofesional es el hermano de Cristian González, el líder de las Juventudes Socialistas de Parla y asesor de Moncloa, que a sus 25 años no es un joven cualquiera. Su carrera profesional, de la mano de Pedro Sánchez, es vertiginosa: en apenas 19 meses pasó de ser mozo de almacén en Amazon al puesto de consejero técnico en la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como él mismo recoge en las redes sociales. En mayo de 2020 dejó su trabajo en la distribuidora Amazon en Getafe donde ejercía como «mozo de almacén/celador». Su puesto en la Comisión Ejecutiva Local de las Juventudes Socialistas de Parla le catapultó a lo más alto y ahora pisa moqueta y, de paso, le busca a Pedro Sánchez ‘voluntarios’ que se presten a los vídeos propagandísticos del jefe. Podían haber buscado candidatos en otra parte, pero han tirado de casa: el hermano de Cristian.

A finales de 2022, Cristian González subió a redes sociales una fotografía suya en la copa de navidad que organiza Moncloa para los trabajadores del complejo, preguntándose sobre su fulgurante ascenso profesional. «Celebrando mi primera Copa de Navidad de Presidencia del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa. No sé muy bien cómo ha pasado, pero aquí estamos. Un año ya trabajando en el lugar de mis sueños (y lo que queda)», escribió. Si le queda mucho o poco lo dirán los españoles, pero si su papel es el de localizar exteriores y jóvenes que se presten a glosar las hazañas de Sánchez, lo va tener crudo, porque la prueba del nueve de que no debe haber muchos dispuestos a participar en el teatrillo de Moncloa es que Cristian ha recurrido a su propio hermano. Si no fuera por la familia…