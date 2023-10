Las cosas de Barmengol y Valtonyc

Imagino que todos ustedes mantienen fresco en su memoria reciente aquel silencio atronador de Mi Persona o sea Sánchez, durante el pleno celebrado para la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo. Su proverbial cobardía le llevó al sujeto Sánchez a eludir el debate y entiéndase cobardía como falta de valor. Interesa recordarlo porque esa ausencia silente contradice en firme las razones de la presidenta del Congreso, una tal Barmengol como la llaman en Madrid, al fijar la fecha para aquel debate de investidura.

El miércoles 4 de octubre, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le entrevistaba Carlos Alsina en su programa de Onda Cero Más de uno. En un momento dado, el candidato fallido reveló una conversación que retrata muy bien a la socialista mallorquina, dejando al descubierto de quién estamos hablando en realidad. Por su importancia me permitiré transcribir las palabras de Feijóo.

«Ayer la presidenta del Congreso parecía una militante del PSOE. Primero, porque dijo que yo le había pedido tiempo y yo le había pedido ocho días. Ocho días. Me explicó que la investidura tenía que ser el 26 de septiembre. Es más. Me dijo: He hablado con Moncloa y de la agenda internacional del presidente. Además, sabes que ante una eventual repetición electoral, tiene que ser el 14 de enero. A partir de que asumo lo que me dice la presidenta del Congreso, el PSOE durante un mes me dice que he perdido el tiempo y el presidente Sánchez dijo aquello de, el mes de la marmota de Feijóo. Y ahora resulta que no hay plazo. La presidenta del Congreso debería, hoy, dar el plazo. A mí me lo dio en 24 horas».

Está claro, según estas declaraciones, que Armengol, o Lady HatBar, que para el caso viene a ser lo mismo, no cree en la división de poderes. ¿Era imprescindible plegarse a las conveniencias de Moncloa, cuando al final se vio el silencio, cobarde, durante el debate de Yo, Sánchez, Mi Persona?

Les recuerdo a los votantes de Baleares que Barmengol quiere presentarse a la reelección en las autonómicas de 2027 y sigue siendo secretaria general del PSIB-PSOE. Lo digo por si apetece tomar nota. La memoria es corta.

Y en esas llega el mediocre rapero Valtonyc pidiendo ser incluido en la Ley de Amnistía, que bajo mano negocian socialistas y separatistas. Vamos a ver, como te llames en realidad. Te fugaste, huyendo de la prisión, tras la condena a una serie de años –creo recordar que tres- por amenazas graves.

Parece ser que te ha contagiado Laura Borràs, condenada por corrupción, y que Junts empieza a considerar la conveniencia de que sea incluida en esta fraudulenta ley de amnistía. O sea, ya que estamos, metamos en el mismito saco a corruptos, groseros faltones, golpistas y hasta puede que terroristas.

Lo verdaderamente triste es comprobar que el votante de izquierdas elige la destrucción del Estado de derecho, alarmado por el mantra de una supuesta amenaza fascista y encima, imagino, asumiendo como algo natural que el corrupto y la delincuente puedan beneficiarse de la gracia sencillamente al ser de los suyos, que no es el caso de Borràs, por poner un ejemplo, pero Mi Persona ya nos ha anunciado que la ultraderecha separatista forma parte de la mayoría progresista, lo que debe de ser parte de la corrección política.

Y ahora, ¿cómo llevo yo al titular todo este embrollo? Me lo pienso poquito lo que se dice poquito, y para que lo entienda el votante de izquierdas, esto va de las cosas de Barmengol y Valtonyc. Y así nos va.