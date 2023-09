El constitucionalismo, en la calle

Sorprenden esos dirigentes de la izquierda (incluida la radical) que se han puestos tan nerviosos ante el hecho democrático de que el principal partido de España haya decidido convocar una gran manifestación en la capital dos días antes de que su líder suba a la tribuna del Congreso de los Diputados a pedir la confianza para formar gobierno.

Es esa izquierda rancia, cuasi estalinista, que no hace tanto tiempo llamaba a «rodear el Congreso» y jaleaba escraches contra dirigentes del centroderecha. Son los mismos amigos de Castro y Maduro (antes de la URSS) donde se reprime y reprimía cualquier disidencia del poder tiránico establecido. Ahora, como disfrutan del poder y aspiran a seguir teniéndolo, se rasgan las vestiduras mostrando así su catadura democrática. Piensan que la calle, como la educación y la sanidad, son suyas.

Ya era hora de que la no izquierda se decidiera a tomar la calle. Es un hecho cierto que toda operación de masas supone un riesgo para el convocante. Sobre todo si el sector social al que se convoca no tiene mucha costumbre de mostrar su enfado en ese territorio público. No son tiempos para remilgos y líderes timoratos. El principal partido de España tiene que demostrar músculo en tiempos aciagos. Y tienen que importar media higa a sus dirigentes los insultos y descalificaciones que les caen como una morterada previamente diseñada.

Muchos ex dirigentes socialistas, que otean con precisión el peligro que representa Pedro Sánchez y sus locas ambiciones, aparecerán por la manifestación, sobre todo, indignados después de la expulsión de Nicolás Redondo Terreros.

El PP necesita músculo en la calle para que 48 horas después su líder, ganador de las elecciones, pueda acreditar que no está solo. Seguramente la convocatoria será multitudinaria, pero en esta ocasión el constitucionalismo necesita abarrotar la Plaza de Felipe II como nunca se haya visto desde el inicio de la Transición. Habrá que estar muy atentos. Y, después, concluir.