Compromiso ético de Feijóo para una regeneración democrática

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará este lunes en Cádiz su Plan de Calidad Institucional, que no es otra cosa que un compromiso ético para regenerar la democracia. No es una cuestión menor, sino la piedra angular sobre la que edificar su actuación política en el caso de que los españoles le otorguen su confianza en las urnas en las próximas elecciones generales. El líder del PP tiene claro que lo que no puede consentirse en una democracia es esa utilización perversa de lo público que caracteriza la gestión del socialcomunismo. En los años de Gobierno de Sánchez se ha deteriorado hasta niveles nunca vistos el uso partidario de los recursos del Estado y Feijóo quiere acabar con esa concepción cesarista que caracteriza la etapa de Pedro Sánchez en el poder.

Es por eso que el lunes establecerá con toda claridad las líneas que separan lo público de lo partidista y fijará lo criterios de utilización del Falcon y otros medios de transporte para acabar con el abuso rayano en lo obsceno que de ellos hace Sánchez. También establecerá con nitidez que los viajes institucionales no pueden ser torticeramente utilizados para convocar actos de partido, por lo que estos últimos siempre serán sufragados con el dinero de las formaciones políticas. Son gestos que revelan ese compromiso ético al que nos referíamos al principio y que constituyen la clave de bóveda de una democracia ejemplar. Sólo cabe congratularse de que el presidente del PP haya querido que ese compromiso se convierta en un mensaje público de dignificación de la democracia española. Porque lo que estamos viviendo ahora es una flagrante perversión institucional.