En la ciénaga política y en la estadística

El poderoso aparato de propaganda oficial ya se ha puesto en marcha para blanquear su ataque devastador al Estado de Derecho afirmando que se trata de liberar el poder judicial del secuestro al que lo tenía sometido el PP, primero de Casado y ahora de Feijóo, como si los magistrados fueran carne de cañón de la disputa política, no tuvieran prurito profesional ni dignidad personal. O no hubieran hecho su particular juramento hipocrático: servir al Estado guardando la observancia de la ley, representada por esa señora que tiene los ojos vendados.

Estamos atravesando el momento más grave por el que ha pasado la democracia en su corta y exitosa vida, pero, al mismo tiempo, con una opinión pública anestesiada, sin adhesión sentimental alguna hacia la ley y la división y separación de poderes, acuciada por problemas más perentorios como la cesta de la compra, la subida de las hipotecas o el aumento de los alquileres.

Ya me hago cargo de que primero hay que vivir y luego, si queda rato, pensar en lo que está en juego desde el punto de vista institucional, pero este alarmante estado de cosas me produce un desasosiego con el que convivo mal. Tantos años de socialismo en el poder, y en los últimos tiempos a cargo de dos personajes siniestros como Zapatero y Sánchez, han quebrado la fibra moral de la nación. No hay espacio de la vida pública que esté a cubierto de sus ansias de dominio y afán de colonizar hasta el último resorte de sociedad civil, pública o privada.

Aunque lo más grave que está sucediendo tiene que ver con los jueces, a los que el Xi Jinping español quiere arrodillados y cautivos de sus caprichos totalitarios, está pasando prácticamente inadvertido el otro asalto en marcha a los altos cuerpos de la Administración del Estado, que desempeñan funciones tan nobles como la persecución del fraude fiscal o el asesoramiento al Gobierno, señalando los límites de su tarea legislativa y su obligado ajuste a las normas jurídicas inexorables, cuyo sabio consejo habría evitado leyes infaustas e inicuas como la del sólo sí es sí y otros engendros preñados de ideología y propósitos espurios al margen del derecho natural y el sentido común. El caso es que, con el apoyo y connivencia de los sindicatos venales y nocivos, la ministra María Jesús Montero se dispone a cambiar el proceso para la promoción interna de los funcionarios a esos altos cuerpos, así como el acceso por el turno libre, reduciendo al máximo el nivel de exigencia, suprimiendo los exámenes orales, sustituyéndolos por los de tipo test, acortando hasta el límite los temarios y, en fin, poniendo fecha de caducidad a los criterios de objetividad, de igualdad, de mérito y de capacidad en el acceso a la función pública recogidos en la Constitución, y por tanto incurriendo en ilegalidad.

Naturalmente, si el proceso de degradación institucional sigue en marcha y fructifica, cuando el Tribunal de Garantías tenga que juzgar los recursos que se van a presentar para impedir este atropello, el Constitucional ya estará colonizado y politizado por los hombres de Sánchez, cuyo interés incontenible por consumar la invasión es que los nuevos magistrados sancionen en su favor cada una de las leyes disolventes que se han aprobado a lo largo de este periodo político de pesadilla en el que vivimos, presidido por la zozobra y el afán destructivo de todo contrapeso a los designios del mandarín de La Moncloa.

Igualmente, el poderoso aparato propagandístico hace tiempo que se ha puesto en marcha para persuadirnos de que la situación económica es positiva y mejor que la de nuestros socios, a pesar de que tenemos más déficit público que la mayoría y un nivel de deuda pública inconfesable. Y para ello mencionan que la inflación actual del 6,6% es la más baja de la UE y que el mercado laboral está robusto y a prueba de bombas. En realidad, las dos aseveraciones son tramposas. La inflación se ha desacelerado eventualmente, pero igual que había estado sobreestimada antes, ahora sucede lo contrario, que lo más probable es que veamos nuevos repuntes en los próximos meses. Lo que pasa con el mercado laboral es todavía más grave. La desgraciada reforma laboral de la comunista Yolanda Diaz ha sustituido los contratos temporales, que directamente ha prohibido, por los llamados fijos discontinuos, que es verdad que ya existían antes y se contabilizaban como ahora, pero que en el pasado eran residuales y actualmente han registrado una auténtica explosión que impide conocer con exactitud el número de empleos que se crea en España, así como los parados reales que existen. Pero esto no lo digo yo. Es la primera vez en la historia que todos los servicios de estudios del país aseguran que las cuentas del desempleo están distorsionadas, que no recogen al numeroso grupo de los fijos discontinuos que están inactivos pero que no figuran como parados, muchos de los cuales cobran además el subsidio. Todos estos servicios de estudios, repito, reclaman al Gobierno una estadística oficial limpia de polvo y paja que permita hacerse una idea de lo que está ocurriendo, más allá de los engaños, trampas y falsedades de los Escrivá. Calviño y Díaz.

Ya les he dicho innumerables veces que soy un perfecto fascista, que acepto y me resigno a la nomenclatura oficial, pero estoy convencido de que la mayoría de los expertos estadísticos de la nación no es así. Es profesional, independiente y quiere lo mejor para España. Como yo. Un deseo que será imposible de conseguir hasta que desaparezca el señor Sánchez, que ha corrompido todos los ámbitos de actividad, que ha filtrado de impurezas todos los resortes del Estado, que está en una guerra sin cuartel contra las empresas creadoras de empleo y ligado inmarcesiblemente a todos los enemigos de la patria.

Ya sé que el común de la gente tiene preocupaciones más primarias, y que sus urgencias le impiden percibir con claridad lo que está en cuestión, más allá de que la verdura y la fruta han alcanzado unos precios prohibitivos. Pero les diré una cosa: no pidan más ayuda al Gobierno sobre estos asuntos tan cruciales y perentorios. Sólo conseguirán arrancarle una serie de medidas circunstanciales y peligrosas que les hurtarán el conocimiento de la realidad, como pasa con las estadísticas. Cualquier intervención en los mercados, tanto en el de los alimentos como en el de la vivienda, prolongará por más tiempo la agonía de la inflación. La hará más granítica y duradera, y presionará en favor de subidas de tipos de interés más intensas y prolongadas de lo preciso. No cabe esperar nada bueno de este Gobierno iletrado e incapaz. Sólo que desparezca a la mayor brevedad posible.