Bruselas sigue la pista de la corrupción del ‘Tito Berni’

A medida que se van conociendo más detalles del caso Mediador, la trama corrupta liderada por el socialista Tito Berni, más claro queda que los implicados habían logrado introducirse en ministerios y administraciones y que el asunto no se circunscribe en exclusiva a Canarias. No es de extrañar que la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude haya solicitado a la juez del caso todos los contratos con fondos europeos adjudicados a las empresas investigadas en la trama. Por ahora, suman 260.000 euros, pero no se descarta que esta cantidad vaya creciendo a medida que avanzan las investigaciones. Entre esos contratos financiados por la UE están los relativos a la adquisición de suministros para la misión española en el Sahel, cuyo máximo responsable era el general de División Espinosa Navas, actualmente en prisión. Y es que los tentáculos de la trama fueron mucho más allá de las islas.

Sin ir más lejos, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska adquirió varios sistemas y drones a una de las principales empresas señaladas en el caso Mediador, que involucra al ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. En concreto, Interior firmó durante el tiempo en el que la trama estuvo en su apogeo de actividad -entre 2020 y 2021- dos contratos, uno con la Guardia Civil y otro directamente con el ministerio para el suministro de sistemas de detección de drones y de cinco aparatos para el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Asimismo, una de las vertientes del caso Mediador, la ya conocida como trama del Tito Berni, alcanza a varios mandos de la Guardia Civil que presuntamente facilitaron contratos de obras y reformas en cuarteles para el empresario Ángel Ramón Tejera de León (alias Mon). Muchos de ellos en Canarias, epicentro de las actividades de la trama que involucra al ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni) y al ex general de la Guardia Civil Francisco Espinosa (alias Papá).

En suma, que el caso alcanza ya a la UE. Decía Sánchez que la trama no iba más allá del «polizón» Tito Berni, como si todo se redujera a las corruptelas de un socialista desleal que les salió rana. La cosa tiene pinta de ir bastante más allá, porque esto -que nadie se engañe- no se limita a tres golfos.