El Gobierno socialcomunista podrá decir que la propuesta de la Comisión Europea que eleva el castigo para la corrupción no va con ellos y que no se dan por aludidos, pero Bruselas pone a España como ejemplo de las penas más bajas para este tipo de delitos entre los países europeos. O sea, que señala con el dedo a Pedro Sánchez de forma meridiana. Y es que el jefe del Ejecutivo justificó su decisión de reformar el delito de malversación -para contentar a sus socios separatistas- con el argumento de que había que «homologar» las penas a los países del entorno. Pues bien, la Comisión destroza este argumento, porque sitúa a España como el país donde el delito de corrupción sale más barato. Y es que la propuesta de Bruselas de armonizar las penas por delitos de malversación en todos los Estadoshttps://okdiario.com/economia/bruselas-amenaza-denunciar-gobierno-verde-sanchez-incumplir-normas-sostenibilidad-10780752 miembros de la Unión Europea obligará a España a volver a reformar el Código Penal para elevar las condenas. Todo un bofetón al presidente del Gobierno, que se inventó que su reforma tenía como fin equiparse a Europa. Y un cuerno.

La Comisión Europea quiere que las condenas máximas interpuestas a quienes cometan un delito de malversación no puedan ser inferiores a cinco años de cárcel. Pues bien: Sánchez le hizo un traje a medida a los golpistas catalanes rebajando las penas para las autoridades o funcionarios públicos que, «sin ánimo de apropiárselo» destinase a usos privados el patrimonio público. En este caso, la condena oscila entre seis meses y tres años de cárcel. Asimismo, la reforma de Sánchez castiga con entre uno a cuatro años a aquellos que dieran al patrimonio público «una aplicación diferente» de aquella a la que estaba destinado. En el caso en que no se aprecie «daño o entorpecimiento grave» del servicio, el castigo se limita a entre tres a doce meses de multa. Toda una broma. Y como Bruselas no está para bromas con este asunto, Sánchez tendrá que reformar su reforma. Además de indigno, mentiroso