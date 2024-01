Boadilla y el socialismo patético

La descomposición moral del PSOE es tan acelerada que el partido ha perdido el más mínimo sentido de la dignidad. Ahora resulta que los socialistas de la localidad madrileña de Boadilla del Monte han convocado de urgencia una protesta contra la conferencia Consecuencias legales de la Ley de Amnistía organizada por el Ayuntamiento del municipio, con la presencia del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy; el ex ministro de Interior José Luis Corcuera y el ex portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos Edmundo Bal.

Cómo será el grado de desquicie de esta gente que les molesta que los intervinientes debatan sobre las Perspectivas sobre el proyecto de ley de amnistía: ¿Hacia dónde nos puede llevar? y no se inmuten ante la previsible aprobación de una Ley de Amnistía que quiebra de raíz la separación de poderes y se lleva por delante el principio de igualdad. Hay que ser muy, pero que muy sectario para echarse a la calle en protesta por la celebración de una conferencia y tragar sin mayor problema con la norma por la que Sánchez entrega el Estado al separatismo catalán a cambio de su permanencia en el Gobierno.

La agrupación socialista de Boadilla del Monte, capitaneada por el secretario de Organización, Vicente Gómez Montanari, ha informado a la Delegación del Gobierno en Madrid, que encabeza el sanchista Francisco Martín, de la celebración de esa concentración a las puertas del teatro donde va a tener lugar la conferencia. Están –faltaría más– en su legítimo derecho de manifestarse, pero han elegido mal sitio, porque Boadilla del Monte es una localidad donde el socialismo nunca ha rascado bola y la mayoría de derechas es aplastante. Allá ellos, pero si para el PSOE de la localidad una conferencia sobre la amnistía es un acto provocador que merece una manifestación, puede que muchos vecinos entiendan que lo que es realmente una provocación es que un partido que ha claudicado ante el separatismo se concentre para oponerse a quienes defienden la Constitución.