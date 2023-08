Bildu seguirá siendo la mano que mece la cuna del Gobierno socialista navarro

La maniobra es tan burda que se comenta sola: la socialista María Chivite va a firmar con Geroa Bai un acuerdo de investidura que la libra del apoyo de los proetarras de Bildu, que se abstendría. Evita así la foto de la infamia, pero María Chivite ha acordado en secreto con los herederos políticos de ETA el apoyo de sus siete parlamentarios a los presupuestos para garantizarse la estabilidad de la legislatura. PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra suman 21 de los 50 escaños que conforman el Parlamento Foral, cinco representantes menos de los 26 que marcan la mayoría absoluta. Le bastan, porque la abstención de los siete diputados de EH Bildu, a los que María Chivite no incluirá en el futuro Ejecutivo autonómico, son la clave de un pacto bajo cuerda por el que los proetarras seguirán teniendo una influencia decisiva. Y es que resultan imprescindibles, como en la anterior legislatura, para garantizar la continuidad del socialismo en el Gobierno foral navarro, por mucho que ahora no aparezcan en la foto.

Y es que Bildu seguirá siendo la mano que mece la cuna del Ejecutivo socialista navarro, pues seguirá auscultando todos sus movimientos e imponiendo sus condiciones. Eso sí, hay que reconocerle al PSOE que sabe manejar su hipocresía y crear falsas realidades. Ahora dirán que los pactos en Navarra demuestran que no son rehenes de Bildu, cuando es muy fácil descubrir lo que hay detrás de esa foto en la que, aparentemente, no están los proetarras. Porque si uno profundiza y observa el contexto llegará pronto a la conclusión de que quienes no salen en la imagen son, precisamente, los que manejarán los hilos en la sombra. El socialismo es así: son expertos en distorsionar la realidad. Lo han vuelto a demostrar en Navarra con un pacto que venderán como la prueba del no pacto. Y Bildu, encantado. Los dos salen ganando. Y pierden, otra vez, Navarra y los navarros.