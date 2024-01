Barroco sanchista

Leí la entrevista a Pedro Sánchez que el pasado domingo publicó el medio escrito afín a sus creencias y que, además, presumía en portada de haber superado los 350.000 suscriptores en 2023. Francamente, no me parece mucho, no veo de qué hay que presumir. La entrevista tuvo lugar en La Moncloa, en casa siempre se está más seguro. El entrevistado hizo alarde, una vez más, de su resistencia animal al derribo. Esa extraña sensación de bailar sobre un volcán, el saldo del instinto escondido tras la máscara de la decencia, aseveraciones hechas con un coraje de similar octanaje que el que da la droga más dura, nos dejaron cantos fúnebres como éste: «Tenemos que sacar adelante con humildad políticas que son beneficiosas para la mayoría social». El guardia rojo de la puerta entró llorando en ese momento preguntando si recibiría una jubilación, mientras se colaban por la ventana varios subsaharianos. «Que pasen, que pasen todos: con humildad». Un aire gélido debió penetrar la sala ante tanto descaro, susurrando las palabras de Churchill: «A menudo he tenido que comerme mis palabras, y debo confesar que siempre me ha parecido una dieta sana».

La entrevista continúa haciendo alarde de esos juegos de claroscuro tan propios de este personaje. Todo muy aburrido y previsible. Lo mejor que tiene esta pieza periodística es la fotografía con la que abre. Obra de Samuel Sánchez, se ve en ella al hombre empequeñecido, envejecido, descolorido y muy cargado de espalda. La perspectiva es soberbia y me atrevería a decir que malintencionada (o justa, mejor dicho). En una sala vacía, arropado sólo por una alfombra tan antiestética como progresista, con unas rayas discontinuas de colores LGTBI, aparece el protagonista en primer plano entero. Parece un ser indefenso, empobrecido en un lugar tan frío y desangelado. La atmósfera es sucia, desagradable, gélida, desapacible, decadente, al borde del abismo. «Alicia en el país de las maravillas». La imagen me encogió las tripas, mi visceralidad no tiene solución. Es la representación de la soledad más turbia y triste. La carencia de signos de españolía nos honra a todos. Mejor así, el arte populista no casa bien con nuestra esencia más pura. Aunque, claramente, él los haya evitado para no molestar a sus socios.

De toda la entrevista, me quedo con estas palabras: «Hay un axioma que yo me aplico mucho en la política, como también en la vida. La verdad, la verdad de las cosas, es la realidad». ¡Auténtica lección de cinismo! Le faltó añadir: «Mis vicios y escándalos son más interesantes que cualquier película. La política es un hobby para mí». El caso es que la fórmula está triunfando. Hay que saber diferenciar entre sollozo y lloriqueo, lamentación y rabieta, jeremiada y gimoteo, gemido y queja. Este señor tiene una sangre fría a prueba de bombas. En el otro lado, los del lloriqueo, la rabieta y las quejas. Lo inventado por Pedro Sánchez, a pesar de la creciente decrepitud de su aspecto, se está convirtiendo en una realidad. Su palabra fetiche, tan hueca como manipulada, «progresismo», está tumbando a todos sus contrincantes, de limitada e insegura factura. Se pelearán las células de su Gobierno, pero saben tragarse las lágrimas y seguir adelante. Mientras, los peperos están con la boca cada vez más seca, pensado en lo que pudo ser y no fue. O se da un giro drástico en la hoja de ruta, o este hombre morirá con las botas puestas.