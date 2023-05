Ayuso pasa con holgura el listón de la absoluta y destroza a Sánchez

Isabel Díaz Ayuso revalidará su abrumadora mayoría en las urnas, pero esta vez lo hará de forma absoluta al lograr 71 de los 135 escaños de los que se compone la Asamblea de Madrid y con un porcentaje de votos que superará el 47%, más de dos puntos por encima del espectacular resultado cosechado hace dos años, cuando logró 65 diputados. Dicho de otro modo: en un escenario político caracterizado por el multipartidismo, Isabel Díaz Ayuso consigue hacerse con casi la mitad de los votos de los madrileños, algo al alcance de muy pocos dirigentes. Ayuso tritura a la izquierda y deja en las raspas al PSOE de Pedro Sánchez, que seguirá como tercera fuerza por detrás de Más Madrid y rondará el 17% de los votos, 30 puntos menos que la candidata del PP y presidenta madrileña.

Que estamos ante una política que es un fenómeno social resulta incuestionable, tanto como que Ayuso ha logrado concitar la confianza de sectores muy amplios de la sociedad madrileña que no son votantes tradicionales de la derecha, pero que se sienten concernidos con la gestión y el talante político de una dirigente que parece no tener techo. La mayoría absoluta de Ayuso se gesta, en parte, por el hundimiento de Podemos, que no llega a alcanzar el 5% de los votos necesarios para tener representación parlamentaria. Por su parte, Vox perdería dos escaños y se quedaría con 11 parlamentarios. Unos resultados que, ante el ciclón Ayuso, tienen su mérito. Parece evidente que los intentos del socialcomunismo por demoler con malas artes la figura de Ayuso han resultado un estrepitoso fracaso. Cuanto más la cuestionan y critican, más crece la presidenta madrileña, la auténtica china en el zapato de una izquierda que ya no sabe qué hacer para doblegarla políticamente. De confirmarse en las urnas los datos de esta encuesta, Pedro Sánchez volvería a ser humillado por la presidenta madrileña. Madrid no paga traidores.