Así responde el PSC a la lealtad del PP: abrazándose al golpista Puigdemont

El PP le entrego al PSC las llaves de Barcelona para impedir que el separatismo se hiciera con el poder municipal y, en justa reciprocidad -obsérvese la ironía-, el PSC negocia ahora volver a meter al partido del golpista Puigdemont en el gobierno de la Diputación de Barcelona. Socialistas y Junts per Catalunya siguen repartiéndose cargos en una de las instituciones que más dinero manejan y tiene una mayor capacidad para repartir en subvenciones. Tienen tiempo para llegar a un acuerdo hasta el mes de julio, cuando se celebrará el pleno de constitución. De modo que el sentido de Estado y la lealtad constitucional exhibida por los de Feijóo encuentra su réplica en la ignominiosa colaboración socialista con la formación separatista del prófugo Puigdemont. Cada cual se retrata como quiere y los socialistas han decidido echarse en brazos de los separatistas, días después que le reclamaran apoyo al PP para evitar que el separatista y corrupto Xavier Trias se hicieran con la alcaldía de Barcelona. La hipocresía de esta gente no tiene límites. Son así, qué le vamos a hacer: la vileza política elevada a su máxima expresión. El argumento socialista es inmoral: la Diputación no es el Ayuntamiento.

Aunque la voluntad mayoritaria en JXCat es la de reeditar el mismo acuerdo de gobernabilidad en la Diputación con el PSC, no todos comparten la misma opinión. Hay quienes, para vengar la afrenta socialista de Barcelona prefieren alcanzar un pacto con Esquerra Republicana. Ahora bien, el PSC seguirá intentando aproximarse a los de Puigdemont para dejar claro, por si alguien tenía dudas, que el socialismo no conoce el significado de la decencia política. Habrá quien piense que el PP se equivocó dándole a esta gente el Ayuntamiento de Barcelona, pero lo hizo por lo que le falta a Pedro Sánchez: sentido de Estado y lealtad constitucional, conceptos que, parece evidente, no forman parte del ideario sanchista.