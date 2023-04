Sánchez no mueve un dedo mientras construye pisos en el aire

Resulta un insulto que Pedro Sánchez vaya prometiendo viviendas públicas por todas las esquinas -113.000 en diez días- y los guardias civiles destinados en Ibiza tengan que malvivir en furgonetas ante la imposibilidad de que con sus sueldos puedan alquilar un piso en una localidad donde los precios están por las nubes. Entre la España de cuento de hadas que nos vende este charlatán de feria y la realidad hay un trecho tan largo que la imagen del agente de la Benemérita durmiendo en su vehículo serviría para desmontar las mentiras de un presidente que ha decidido poner a pleno rendimiento la maquinaria de la propaganda.

Varios de los guardias civiles destinados en Ibiza pernoctan en un descampado dentro de una furgoneta adaptada con una cama de apenas 80 centímetros que sirve también de improvisado cuelga ropa. La dejan bajo un árbol para evitar el sol del mediodía, cerca de una carretera y de un centro comercial que les permite, al menos, comer caliente. El Ministerio de Interior se desentiende y no hace nada por solucionar un problema que ya es crónico y que amenaza con agravarse ante el brutal incremento de los precios del alquiler. Para colmo, otro de los problemas a los que se enfrentan los agentes que viven en caravanas, furgonetas o en sus propios coches es que, al no ser considerados domicilios fijos, no tienen posibilidad de empadronarse y no se pueden beneficiar del descuento que ofrecen de insularidad para desplazarse a la península.

Y mientras esto ocurre sin que el Gobierno mueva un dedo por dotar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados en Baleares de una vivienda digna, Pedro Sánchez sigue vendiendo viviendas como si no hubiera mañana. No ha entregado las llaves de ninguna, pero ya lleva prometidos 113.000 pisos de alquiler en diez días. Que les pregunten a los guardias civiles que malviven en Ibiza en el interior de furgonetas que les parecen las promesas del presidente