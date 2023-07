Para los amigos bolivarianos de Zapatero, los etarras son «presos políticos»

El muy populista y bolivariano Foro de San Paulo, ese que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero defiende con veneración mientras en Venezuela, Cuba o Nicaragua se vulneran de manera flagrante los derechos humanos, ha aprovechado que en España hay elecciones generales para hacer campaña por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. En un comunicado con motivo del XXVI Encuentro del foro celebrado en Brasilia, los miembros de este organismo, entre los que se encuentran algunos de los más acérrimos enemigos de la libertad y la democracia, han saludado «el fin de la política de dispersión y alejamiento aplicada contra los y las presas políticas vascas durante más de 30 años». Que a terroristas con centenares de crímenes a sus espaldas se les llame «presos políticos» provoca náuseas. Y que quienes firmen el manifiesto sean personajes tan funestos como Nicolás Maduro, que definió el Foro como «fuerza democratizadora de América Latina y el Caribe», es un escarnio. Aunque la mayor ignominia es que Zapatero no sea capaz de abrir la boca para condenar que a los presos terroristas de ETA se les llame «presos políticos vascos».

Porque no fueron encarcelados por ser políticos vascos, sino por asesinar o participar en la siniestra estrategia criminal de una banda de asesinos. Que Maduro o Lula vengan ahora a blanquear a ETA entra dentro de lo normal, pero que un ex jefe del Gobierno de España avale ese comunicado es sencillamente repugnante e inmoral. La política de dispersión de presos etarras promovida por Sánchez es el pago del Gobierno a Bildu por su apoyo en los últimos años. Y el apoyo del Foro de San Paulo (los amigos de Zapatero) a Pedro Sánchez es la respuesta natural de quienes no están para dar lecciones de democracia a nadie y consideran «presos políticos» a los criminales que practicaron la estrategia ‘política’ del coche bomba y el tiro en la nuca.