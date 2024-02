¿Alguien ha reparado en que la Ley de Amnistía es un salvoconducto al terrorismo futuro?

Una simple lectura de la Ley de Amnistía sirve para hacerse una idea de las gigantescas lagunas que ofrece la norma, que puede convertirse en un nuevo coladero tras la aplicación del engendro jurídico que fue la ley del sólo sí es sí. Veamos: en la ley que ahora se negocia de nuevo en el Congreso de los Diputados se afirma que la amnistía sería aplicable a actos cometidos «con posterioridad» al «13 de noviembre de 2023» -cuando el PSOE registró el texto en el Congreso-, siempre y cuando su «realización» se hubiera iniciado antes de ese día. O sea, que un futuro acto terrorista podría quedar sin castigo penal si el mismo hubiera sido planeado antes del 13 de noviembre del pasado año.

No es una interpretación de OKDIARIO, sino que la ley es taxativa: «Los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023 también se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha». La ley establece que quedarán amnistiados los actos «ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias» así como otras acciones «aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración».

Esto afecta de lleno a los casos de yihadismo, hasta tal punto que los condenados por este tipo de terrorismo podrán acogerse a los beneficios de la ley. Y es que la última versión del texto establece que la amnistía será de aplicación a los condenados por terrorismo, haya o no sentencia firme. Únicamente se excluyen aquellos hechos que «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario». Artículos que hacen referencia al «derecho a la vida» y a la «prohibición de la tortura». Conclusión: podrían ser amnistiados incluso hechos terroristas con el resultado de fallecidos si no se aprecia una «intención directa». Dicho de otro modo: la ley es un salvoconducto para cualquiera que en el futuro cometa un acto terrorista. Basta con que demuestre que su plan de provocar el terror se gestó antes del 13 de noviembre de 2023. Surrealista.