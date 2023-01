Agujero en la Seguridad Social: 100.000 millones

El profesor (doctor) Sánchez se fue a disertar en Davos el mismo día que se conoció el dato. Por vez primera desde que Girón de Velasco creara la nueva Seguridad Social, hace más de sesenta años, el organismo público de pensiones y asistencia ha cerrado el 2022 con un agujero de 100.000 millones de euros.

En realidad no ha pasado de ser un suelto en los periódicos o leves referencias radiofónicas (desde luego no en RTVE) porque los desfases multimillonarios, los agujeros negros (hasta en Correos) y los déficits son la tónica general en este Gobierno.

Pedro Sánchez, que ha dejado clara su intención de que las páginas de la Historia le tengan en consideración, va a pasar a la misma, sin duda, pero no por exhumar una momia que llevaba 44 años enterrada –es de lo que presume-, sino por haber dejado las cuentas del Estado como un queso de Gruyère. Le da lo mismo que lo mismo le da. Él no tiene ningún problema en salir en televisión (a todas horas y en la domesticada, mejor) a leer sus cuentos más que sus cuentas. Y hay todavía gente que le cree y otra que parece no percatarse de que las deudas de hoy son las penas del mañana.

No lo dirá la prensa del régimen, pero en las instituciones europeas –de las que dependemos total y económicamente- ya han empezado a debatir el «problema español» en lo referido a las cuentas del Estado. Tanto en la Comisión como en el Parlamento, no hay día en el que no se ponga el dedo en la llaga de la enorme deuda pública (más de billón y medio de euros), el gasto imparable de las administraciones y el manirrotismo en general del que hace gala el Gobierno español y, específicamente, su presidente.

Cien mil millones de euros de agujero es otro dígito que no pasará desapercibido en Europa. Y es desde Europa donde tenemos que recibir los fondos para poder siquiera salir del atolladero. Los países austeros dentro de la UE llevan tiempo subrayando la necesidad de meter en cintura al derrochón español que, entre otras cosas, financia sus campañas a costa del erario público. Cien mil millones de agujero. 10,5 millones de pensionistas. ¿A cuánto toca cada uno?