Una Administración ineficaz y al servicio de sí misma

Diario de Mallorca se hacía eco hace pocos días de una noticia sencillamente maravillosa. Los promotores inmobiliarios habrían presentado una enmienda a la ley de vivienda que se está tramitando ahora en Palau Reial, en la que piden la autorización de entidades de certificación urbanística que reemplacen parcialmente a la Administración en la tramitación de las licencias urbanísticas que de media tardan un año aunque a menudo pueden alcanzar los dos años.

Las inmobiliarias están desesperadas con la lentitud y las trabas de los ayuntamientos y han propuesto que sean los colegios profesionales quienes, entre otras empresas privadas, comprueben que se cumplen todos los requisitos y emitan un certificado para que el ayuntamiento correspondiente sólo tenga que dar el visto bueno definitivo.

Las inmobiliarias creen que así la tramitación de las licencias duraría entre uno y dos meses, descargando de trabajo a las administraciones a las que, de forma elegante, se les está diciendo que se quiten de en medio. Hasta donde llega mi información, las inmobiliarias son el primer agente económico que se ha atrevido a dar el paso para espetarle a la todopoderosa Administración que se exima de intervenir en su negocio.

Hay que recordar que el sector de la construcción es uno de los que sufren más el ordenancismo dirigista en España. En 25 años, desde 1995 hasta 2020, las administraciones promulgaron casi 1.100 normas dirigidas a la construcción, el segundo sector más intervenido después de la agricultura. Un aparejador me explicaba el otro día que un proyecto de construcción tenía cerca de 500 páginas, muchas de ellas repetidas ciertamente, pero que nos indica de forma gráfica el volumen de la férula intervencionista de las administraciones públicas.

En uno de los capítulos de la Libertad de elegir, una de las obras más célebres del Milton Friedman, el economista de Chicago se pregunta quién protege de verdad al consumidor, si es cierto que las administraciones públicas que regulan la actividad económica con la excusa de velar por la seguridad del consumidor frente al fraude, la protección del medio ambiente, la carestía de los precios en algunos sectores monopolizados, la «justa» equiparación de precios por servicios similares, la igualdad de la mujer, la protección del territorio, la integración de las personas discapacitadas, los excesos del alquiler vacacional, la «excesiva» oferta hotelera, la contaminación, los estragos del móvil, la perversión de la pornografía o cualquier otra buena intención que se tercie para terminar con un «problema social inadmisible», son quienes mejor defienden a los consumidores.

Hay que partir de que la erradicación de cualquier «problema» a nuestro juicio intolerable va a contar con una legión de reformadores, la mayor parte bienintencionados y sin intereses ocultos de ningún tipo, que van a exigir la intervención del Estado para terminar con el problema a solucionar, aventado previamente por un pánico moral gracias a los medios de comunicación.

El Estado, máxime si se ha convertido en una especie de iglesia laica moralizante y con una burocracia del consuelo a su servicio, siempre estará disponible a poner freno a cualquier lacra social. Estamos tan acostumbrados a ello, estamos tan infectados de socialismo, que este tipo de intervenciones «benefactoras» nos parecen del todo necesarias, de ahí que siempre busquemos el auxilio de Papá-Estado no tanto para que las prohíba como para que las regule, igual que en una pelea entre hermanos el menor pide auxilio a mamá para protegerle de los abusos de sus hermanos mayores. ¿Quién podría oponerse a objetivos tan loables? Sin embargo, nos advierte Friedman, un objetivo loable choca casi siempre con otros objetivos loables. Seguridad y cautela para el consumidor en una dirección pueden provocar lentitud y muerte en otra dirección. Y a menudo, cuando se legisla para aplacar estos males, nunca se tienen en cuenta los efectos contraproducentes que van a provocar no tanto en el corto plazo sino en el medio y largo plazo.

Uno de los principales efectos indeseados de hiperregular las actividades económicas, además de servir de señuelo electoral para los partidos que en principio se apuntan al carro de los reformadores bienintencionados, es que finalmente la «burocracia se cobra su peaje», siempre, de modo que al final ni siquiera se terminan beneficiando aquellos intereses específicos iniciales para los que en principio parecía haberse legislado con éxito. Es decir, quienes en principio tendrían que ser los máximos beneficiarios de una determinada regulación terminan siendo sus grandes perjudicados o, al menos, no resultan tan beneficiados como al principio se presuponía cuando la Administración tomó la decisión de intervenir en el tema.

Quienes siempre ganan son los políticos que van incrementado su poder a costa de nuestras libertades y una burocracia que nunca termina de conformarse con los limitados intereses a proteger que se dio a sí misma en un principio sino que se expande sin cesar ensanchando su campo de intervención. Los estudios de la escuela de economía de la Public choice dan buena cuenta de ello.

Los burócratas, que en principio eran dos, quizá media docena, se terminan multiplicando por docenas, incluso por centenas, hasta el punto de conformar unas tecnocracias con tantos intereses adquiridos y creados que ya es imposible desmantelarlas incluso para el más ambicioso y atrevido de los políticos. La llengua no es toca. No sólo es la lengua lo que no se toca, es que no se toca nada más so pena de aparecer como un misántropo individualista y egoísta con trastornos libertarios.

La telaraña de regulaciones para proteger al consumidor, sin embargo, no sólo tiene un coste en términos de factura al contribuyente que se ve obligado a sufragar a más empleados públicos que siempre en mayor número ordeñan las ubres del botín presupuestario. Los más perjudicados terminan siendo los agentes económicos intervenidos que se ven obligados a ajustarse a todo este tipo de normativa, lo que les lleva a reducir su productividad (cuesta más producir cada unidad) y por lo tanto a ofrecer menos productos, más caros y no siempre mejores.

Otro de los daños colaterales del intervencionismo regulatorio es que lastra la innovación de las empresas y con ello la posibilidad de mejorar los productos y venderlos a un menor precio. La factura, como vemos, al final la paga el consumidor que adquiere productos peores, más caros y menos innovadores. Sólo basta comparar aquellos sectores hiperregulados por el Estado (la agricultura, la construcción) con aquellos que lo están en menor medida (información, electrodomésticos, ropa) para darse cuenta de la diferencia en calidad y precio de los productos que nos ofrecen unos y otros.

Al final, la regulación que en principio parecía benéfica y necesaria al consumidor comporta más perjuicios que ventajas. Con el pretexto de beneficiarle le hemos perjudicado. Queda claro quién no protege al consumidor. El infierno está poblado de buenas intenciones.