El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que participe en dos mítines más en la recta final de la campaña, prueba evidente de que las aspiraciones populares de gobernar con una cómoda mayoría se desinflan ante la irrupción de nuevas formaciones que han puesto en peligro los cálculos de Génova. Y es que, como decíamos en un anterior editorial, reducir el margen de maniobra de Ayuso, con un enorme tirón electoral, era dar ventaja a los adversarios políticos. Lo cierto es el PP está a la baja en los sondeos -aunque nada que ver con las estimaciones del CIS- y, aunque su victoria no está en peligro, si que es cierto que la mayoría absoluta que rozaron en un principio se antoja ahora una quimera.

Lo que ha hecho Génova con Ayuso -limitar al máximo sus intervenciones en la campaña- ha sido un disparate. Y el ofrecimiento de Mañueco para que se convierta en revulsivo en el final de la campaña revela el error de un partido que se ha empeñado absurdamente en tirarse piedras contra su propio tejado. A la mente preclara que decidió que a Ayuso había que esconderla para que no hiciera sombra a Casado habría que dedicarle un monumento a la estulticia. Ese el problema del PP: que algunos no acaban de entender que los intereses del partido tienen que estar siempre por encima de las aspiraciones personales. Lo del PP con Ayuso es de un infantilismo tan grande que no pocos electores de centro derecha se habrán preguntado cómo es posible confiar en en un partido que trata incomprensiblemente de apartar a sus mejores activos. Así lo único que se consigue es apartar a los votantes. Ahora, cuando las encuestas revelan que la campaña electoral de Castilla y León se le está haciendo larga al PP, recurren a Ayuso como tabla de salvación. Rectificar es de sabios, pero al que diseñó la campaña habría que exigirle responsabilidades.