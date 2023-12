La absoluta legitimidad de las primeras cuentas de Prohens

Durante toda la tramitación de los presupuestos de la comunidad autónoma la izquierda política y sus palmeros mediáticos han tratado por todos los medios de poner en entredicho la legitimidad de las primeras cuentas de Marga Prohens para 2024 en base a un supuesto «chantaje» de Vox a un Partido Popular que, tras la extraña polémica del diputado de Formentera, se hallaba hace una semana en una situación de extrema debilidad. Vox, que está en la oposición y que se ha quejado de no ser tratado como «socio preferente» por parte del PP, ha hecho valer sus siete diputados para salvar unos presupuestos que no habían sido negociados previamente con ellos y que llevaban la rúbrica del PP en exclusiva.

En un acto de responsabilidad para dar estabilidad a un Govern de Marga Prohens que apostó por gobernar en minoría con el apoyo de una «mayoría variable» en el parlamento, Vox ha respaldado unas cuentas que no eran las suyas a cambio de aceptar algunas enmiendas con las que en principio los populares no estaban de acuerdo ya que de haberlo estado habrían sido negociadas e incorporadas a la norma durante la tramitación previa al pleno de esta semana.

Porque lo que aquí se ha negociado, con luz y taquígrafos, de forma clara y diáfana, no ha sido una transacción de enmiendas entre los dos hipotéticos socios de gobierno, sino el respaldo de Vox a unos presupuestos diseñados por Antoni Costa a cambio de aceptar sus enmiendas. «Aquí se negocian nuestras enmiendas por sus presupuestos», recordaba de forma cristalina la portavoz de Vox, Idoia Ribas, en una de sus comparecencias. Enmiendas, todo sea dicho de paso, que no cuestionan en absoluto el marco estatutario, constitucional o legislativo balear, al igual que las enmiendas aceptadas al resto de formaciones. Aunque las declaraciones altisonantes y los pánicos artificialmente creados por algunos medios nos lleven a engaño, una formación a las antípodas ideológicas del PP como Més per Mallorca ha logrado que el PP le aceptara tantas enmiendas como a Vox, una treintena.

Las cuentas de 2023 nacen por lo tanto con una legitimidad de origen absoluta, como resultado de un juego parlamentario normal e impecable donde se han aceptado enmiendas de todos los grupos parlamentarios sin distinción, hasta el extremo de que no pocas enmiendas del PP han sido rechazadas por el resto de grupos. Ni se ha pasado el rodillo por parte de una mayoría de gobierno que no existe, ni se ha vislumbrado, por primera vez en muchos años, un poder legislativo actuando al dictado del poder ejecutivo del Govern.

No obstante, la izquierda mediática y política ha presentado la aprobación de las cuentas de 2023 como una humillación del PP a manos de Vox por haber aceptado la famosa enmienda de 20 millones de euros y así encarrilar el plan piloto de elección de lengua, cuantía que de momento quedará congelada a la espera de la demanda real de los centros educativos que se quieran acoger al plan, o la enmienda que elimina la subvención nominativa a UGT, CCOO, CAEB y PIMEM, unas simples «limosnas a catedrales» como decía acertadamente un diputado de Vox.

Pese a la normalidad parlamentaria con la que ha transcurrido el debate de presupuestos donde el relajamiento y el cansancio de los últimos días siempre dan pie a múltiples anécdotas divertidas y momentos de distensión, términos como «capitulación, sumisión, claudicación, genuflexión, perder por goleada, gobierno en la sombra de Vox, aceptar el marco mental del nacionalcatolicismo» se han repetido hasta la saciedad por parte de los representantes políticos de la izquierda y los periodistas que les bailan el agua para referirse a una tramitación intensa pero totalmente legítima que ha obedecido en todo momento al juego parlamentario en un hemiciclo sin mayorías absolutas.

Estas reacciones furibundas y desmesuradas sólo ponen de manifiesto el enojo mayúsculo de una izquierda política y mediática que se frotaba las manos («insólita situación», «nunca se había llegado a esta situación», «inestabilidad del Govern”, “el Govern hace aguas”) hace una semana al entrever la posibilidad de que los primeros presupuestos del cambio descarrilaran ante una probable ruptura del acuerdo PP-Vox y que a medida que pasaban las jornadas veía incumplidos sus deseos de «cuanto peor mejor». Nada más saberse el lunes pasado que se había alcanzado un acuerdo entre PP y Vox que daba luz verde a las cuentas, la estrategia de la oposición viró para denunciar un presunto «chantaje» y «extorsión» de Vox al PP, como si los de Idoia Ribas estuvieran obligados no se sabe a santo de qué a regalarle los votos gratis a los de Marga Prohens. Algunos parecen no acordarse de cómo las gastaba Maria Antònia Munar y el grupo mediático que le daba cobijo y que ahora, con una virulencia que contrasta con los ominosos silencios de entonces, se rasga las vestiduras.

Encauzadas las aguas y consumado el nuevo acuerdo entre PP y Vox, los mismos intrigantes se lanzaban en tromba, ahora contra el PP, trasladando a la opinión pública que PP y Vox son lo mismo, que Vox manda y el PP ejecuta sus «obsesiones» o que el PP ha aceptado el marco mental de Vox. Como la formación de Santi Abascal hace las veces del mismísimo satanás para la izquierda porque comete el impúdico pecado de cuestionar parte de su marco ideológico, ésta utiliza la técnica de la amalgama para igualar a los socialdemócratas del PP con la derecha de Vox y así envolver al PP de todos los vicios de Vox.

Inasequibles al desaliento, sin embargo, los intrigantes de la prensa colorada no descansan y como no pueden tolerar su fracaso (en su pensamiento de Alicia en el país de las maravillas, el Mal nunca puede triunfar), ahora dicen que Vox ha sido engañado nuevamente por el PP ya que la consejera Catalina Cirer va a continuar subvencionando por lo bajini a patronales y sindicatos por otras vías. «Mucho ruido y pocas nueces», «no hay para tanto», dicen ahora los que malmetieron todo lo que pudieron para agrietar y romper el acuerdo PP-Vox, los que después acusaron a Vox de «extorsionar» al PP, los que luego culparon al PP de «capitular» ante las «dèries» de Vox y los que ahora, antes de admitir que todos sus esfuerzos han sido en vano, se refugian en el consuelo de pensar que Vox ha sido de nuevo engañado por el PP. Así escriben la historia algunos, de historieta en historieta hasta su total pérdida de credibilidad.